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אחרי ראיון תקיף של טראמפ: מחיר הנפט מזנק

דבריו החריפים של הנשיא טראמפ מעוררים תנודות משמעותיות בשווקים הבינלאומיים, מחיר הנפט הגלובלי זינק בכמעט 8 אחוזים תוך זמן קצר

17:40
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דונלד טראמפ (קולאג' AI, צילום: שאטרסטוק)

הנשיא טראמפ עלה למתקפה בשיחה עם רשת פוקס ניוז, והבטיח כי האיראנים ישלמו מחירים כבדים במיוחד בעקבות מתקפת הפתע הלילית שלהם על כוחות אמריקאים בירדן, והשווקים מיהרו להגיב.

הנשיא טראמפ התחייב בשיחה עם פוקס כי טהראן תשלם מחירים כבדים, ואיים באמירות קשות: "אנחנו הולכים לפרק להם את הצורה! הם לא ישארו שלמים אחרי זה!".

תגובת השווקים הגיע במהירות, כאשר תוך זמן קצר לאחר הראיון, וההבטחה להסלמה משמעותית, זינק מחיר הנפט הגלובלי בכמעט 8 אחוזים, ועומד כעת על 90.4 דולרים לחבית בודדת, כאשר רק לפני כ-12 שעות המחיר עמד על כ-83 דולרים.

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