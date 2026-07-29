"עתירה צינית": הליכוד יוצא נגד שרן השכל בבג"ץ

סיעת הליכוד הגישה היום (רביעי) לבג״ץ תגובה מקדמית לעתירתה של חברת הכנסת שרן השכל, שבה ביקשה לחייב את הליכוד ואת תקווה חדשה להשלים את הליך המיזוג ביניהן. בליכוד מבקשים לדחות את העתירה ואת הבקשה לצו ביניים על הסף, ולחייב את השכל בהוצאות משפט.

העתירה הוגשה נגד סיעת תקווה חדשה, סיעת הליכוד והכנסת. לפי תגובת הליכוד, השכל מבקשת מבית המשפט לקבוע כי שתי הסיעות אינן רשאיות להימנע מהשלמת המיזוג שעליו סיכמו, ולחייב אותן להביא את המהלך לאישור ועדת הכנסת.

בליכוד טוענים כי מטרתה של השכל אינה להביא למיזוג הסיעות, אלא דווקא לאפשר את התפלגותה מהן והמשך פעילותה כסיעת יחיד. בתגובה נכתב: "העותרת הגישה לבית המשפט הנכבד עתירה צינית, המנסה לכפות מיזוג בין סיעות, לא משום שהעותרת מעוניינת במיזוג אלא דווקא משום שהיא חפצה להביא לפיצולה מהן".

עוד נטען כי המהלך נועד לאפשר להשכל לקבל יחידת מימון נפרדת לפי חוק מימון מפלגות. מדובר בטענה של הליכוד שטרם הוכרעה על ידי בית המשפט.

המיזוג הוחלף ברשימה משותפת

על פי המסמך, במרץ 2025 חתמו הליכוד ותקווה חדשה על הסכם לשיתוף פעולה שבסופו תוכנן מיזוג מלא בין הסיעות. השלמת המיזוג הותנתה באישור תקנון הבחירות של הליכוד ולאחר מכן באישור ועדת הכנסת.

אלא שלפי תגובת הליכוד, ב־14 ביולי 2026 הגיעו שתי הסיעות להסכמה חדשה שלפיה שיתוף הפעולה ביניהן יימשך באמצעות התמודדות ברשימת מועמדים משותפת בבחירות לכנסת ה־26, ולא באמצעות מיזוג לסיעה אחת.

בליכוד טוענים כי השכל מנסה לכפות על שתי הסיעות את אופן התמודדותן בבחירות, אף שהן הסכימו ביניהן לבחור בדרך אחרת. לטענת הסיעה, מדובר בהחלטה פוליטית פנימית שבית המשפט נדרש לנהוג כלפיה בריסון ולהימנע מהתערבות.

הטענה לשיהוי ולחוסר תום לב

טענה נוספת שמעלה הליכוד היא שהעתירה הוגשה בשיהוי. לפי התגובה, השכל ידעה כבר בחודש יוני כי הסיעות בוחנות התמודדות ברשימה משותפת במקום מיזוג, אך הגישה את עתירתה רק ב־19 ביולי, לאחר חלוף המועד הקובע לפי חוק מימון מפלגות ולאחר יציאת הכנסת לפגרת הבחירות.

עוד צוין כי השכל כיהנה כסגנית שר החוץ עד 14 ביולי והמשיכה לפעול במסגרת סיעת תקווה חדשה לאורך התקופה. בליכוד טוענים כי התנהלות זו אינה מתיישבת עם דרישתה הנוכחית לאכוף את הסכם המיזוג.

סיעת הליכוד מוסיפה כי הסכם פוליטי אינו ניתן ככלל לאכיפה באמצעות צו שיפוטי, וכי במקרה הנוכחי שני הצדדים להסכם החליטו יחד לממש את שיתוף הפעולה בדרך חלופית.

בסיום התגובה ביקשה סיעת הליכוד מבג״ץ לדחות את העתירה על הסף ולפסוק לטובתה הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין. בשלב זה מדובר בעמדת הליכוד שהוגשה לבית המשפט, וטרם ניתנה הכרעה בעתירה.