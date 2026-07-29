בחירות 2026: זה התאריך האחרון לשינוי כתובת

לקראת הבחירות לכנסת ה-26, שיערכו ביום שלישי, ט”ז בחשוון תשפ”ז (27 באוקטובר 2026), משרד הפנים מנגיש מגוון אמצעים וערוצי שירות לבדיקת היכללות בפנקס הבוחרים ולאיתור מיקום הקלפי:

מוקד טלפוני: פועל בימים א'-ה' בין השעות 08:30–17:30 במספרים 1-800-101975 או 073-2458358. השירות ניתן במגוון שפות: עברית, ערבית, רוסית, אמהרית ואנגלית.

שירות עצמי ב-SMS וב-WhatsApp: זמין 24/7 במספר 053-3801464.

פנייה מקוונת: פנייה בכתב באמצעות טופס מקוון.

שימו לב: פרטי מיקום הקלפי המתקבלים כעת הם ראשוניים ועשויים להשתנות במהלך תקופת ההיערכות. המידע הסופי יפורסם החל מיום 7 בספטמבר 2026. בהמשך יופעל גם שירות מקוון ייעודי לאיתור מקום ההצבעה.

עדכון כתובת מגורים – עד ה-3 בספטמבר

על פי משרד הפנים, המועד האחרון לעדכון כתובת המגורים לצורך הכללה בפנקס הבוחרים הוא יום כ”א באלול תשפ”ו, 3 בספטמבר 2026. שינויי כתובת שיאושרו בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה עד למועד זה, ייכללו בפנקס ויאפשרו הצבעה בקלפי הקרובה לביתכם.

ניתן לבצע את עדכון הכתובת באופן מקוון וללא עלות באתר רשות האוכלוסין וההגירה. כמו כן, בהתאם לחוק הבחירות לכנסת, ניתן להגיש למשרד הפנים בקשה לתיקון פרטי בוחר עד ל-4 באוגוסט 2026.

מידע לתושבי חו"ל ודרכי התקשרות

במשרד הפנים מבהירים כי אזרח המתגורר בחו"ל שאינו רשום כתושב ישראל במרשם האוכלוסין, אינו נכלל בפנקס הבוחרים. באפשרותו לפנות לרשות האוכלוסין לבירור פרטיו.

ליצירת קשר עם רשות האוכלוסין וההגירה:

מוקד שירות ארצי: ‎*3450 או 074-7083450.

חיוג מחו"ל: ‎.+972-74-7083450

מידע נוסף באתר משרד הפנים: gov.il/he/pages/knesset-elections-2026