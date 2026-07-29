מכה לרוטמן: תביעת הענק נגד גיא פלג וחדשות 12 נדחתה

בית משפט השלום בירושלים (סגן הנשיא, השופט אורן סילברמן) דחה היום (ד') את תביעת לשון הרע שהגיש חבר הכנסת שמחה רוטמן (הציונות הדתית), יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, נגד העיתונאי גיא פלג, חברת החדשות של ערוץ 12, שידורי קשת, אבי וייס, וכן נגד ארבעה אזרחים ופעילים ששיתפו את הפרסום ברשתות החברתיות (איתי ורד, שלומי אלדר, דן עדין ורן הר נבו).

כזכור, רוטמן עתר לחיוב הנתבעים בסכום כולל של 1,091,300 ₪, בעקבות דיווח בחדשות 12 בנובמבר 2023. לפי הדיווח, במהלך ישיבה סגורה שקיים רוטמן עם נציגי השב"כ ומשרד המשפטים שעסקה במדיניות האכיפה נגד הסתה לטרור, אמר רוטמן למשתתפים כי "הדם של האחים הלל ויגל יניב שנרצחו בחווארה אדום יותר מדם הנרצחים ב-7 באוקטובר". רוטמן טען מנגד כי מדובר ב"עלילת דם שקרית ומסיתה" שלא נאמרה מעולם, ואף הצהיר כי כל סכום שייפסק יועבר לשיקום יישובי עוטף עזה.

עדות הרפרנטיות הכריעה: "הוא אמר את הדברים"

בהכרעת הדין המפורטת, ניתח השופט סילברמן את חומר הראיות וקבע כי הנתבעים עמדו בנטל להוכיח את הגנת "אמת דיברתי".

הנדבך המרכזי בהכרעה התבסס על עדויותיהן של עורכות הדין ממשרד המשפטים (לילך וגנר, אביגיל סון פלדמן וקרן רוט) שנכחו בדיון הסגור. העדות העידו באופן עקבי וברור כי רוטמן אכן אמר את הדברים המיוחסים לו.

עו"ד וגנר העידה בבית המשפט כי רוטמן היה נסער והטיח ביקורת חריפה על מדיניות האכיפה: "אם השאלה היא האם הוא אמר את הדברים שמיוחסים – אז כן. הוא אמר אותם. אולי לא בדיוק במילים האלה, אבל אכן הדברים נאמרו... בסערת הרגע הוא אמר את הדברים". עדויותיהן של נציגות הפרקליטות האחרות תמכו בכך וציינו כי הייתה תרעומת בחדר, וכי רוטמן אומנם חזר בו והבהיר את כוונתו מיד לאחר מכן, אך עצם התבטאותו הוכחה כאמת.

גם ניסיונו של רוטמן להציג עדות הזמה מטעמו של היועץ המשפטי לוועדת החוקה, עו"ד גור בליי, לא סייע לו. בית המשפט ציין כי לעו"ד בליי לא היה זיכרון אקטואלי עצמאי מן הישיבה והוא התבסס בעיקר על שיחה מוקלטת שנערכה ביניהם בדיעבד, ועל כן משקל עדותו היה נמוך בהרבה מול עדויותיהן הישירות של נציגות משרד המשפטים.