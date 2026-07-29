חיזוק משמעותי: הבכירה מצטרפת למפלגה של גדי איזנקוט

גדי איזנקוט ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

מפלגת "ישר! עם איזנקוט" ממשיכה לעבות את השורות ומצרפת דמות מרכזית מהשלטון המקומי: ראש המועצה האזורית דרום השרון, אושרת גני גונן, הודיעה על הצטרפותה לנבחרת המפלגה לקראת הבחירות.

גני גונן, המכהנת כראש המועצה מאז שנת 2018 וכיהנה בעבר כמנכ"לית עיריית כפר סבא, מביאה עמה ניסיון של למעלה משלושה עשורים בעשייה ציבורית בשלטון המקומי והאזורי. היא נשואה ואם לארבעה, תושבת מושב נווה ימין, שירתה בצה"ל כקצינת חינוך ומחזיקה בתואר ראשון בחינוך בלתי פורמלי ותואר שני בייעוץ חינוכי. במפלגה מציינים כי הצטרפותה נועדה לחזק את הדגש על השלטון המקומי, המועצות האזוריות ופיתוח המרחב הכפרי. גני גונן מצטרפת לשורת שמות שכבר שובצו במפלגה, בהם ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, השר לשעבר מתן כהנא, השרה לשעבר אורית פרקש הכהן, הכלכלן שאול מרידור, מתאם פעולות הממשלה בשטחים לשעבר כמיל אבו רוקן, ומנכ"לית משרד העבודה לשעבר תאיר איפרגן.

( מפלגת 'ישר' )

יו"ר המפלגה, גדי איזנקוט, בירך על המהלך: "אושרת מביאה איתה ניסיון מוכח של הנהגה מקומית, עשייה ציבורית והיכרות עמוקה עם האתגרים של הרשויות והתושבים. החיבור שלנו לשלטון המקומי ולמנהיגות שצומחת מהשטח הוא מרכיב מרכזי בבניית הנהגה לאומית אחראית ומנוסה".

אושרת גני גונן מסרה: "אני מצטרפת לישר! מתוך הבנה שמדינת ישראל זקוקה לשינוי בהובלת הנהגה ממלכתית, ישרה ומאחדת. הגיע הזמן לחבר בין העשייה מהשטח לבין קבלת ההחלטות ברמה הלאומית, ולפעול יחד לחיזוק החברה הישראלית והמרחב הכפרי. הגיע הזמן למנהיגות שאפשר לסמוך עליה".