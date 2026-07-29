המו"מ יתפרק? קטאר בגינוי חריף נגד איראן

קטאר פרסמה גינויים חריפים נגד המתקפות האיראניות ב-24 השעות האחרונות, במסגרתן שיגרה טילים בליסטיים אל בסיסים אמריקאים בירדן ורחפנים מתאבדים אל עבר מתקני נפט בסעודיה.

קטאר, שמתפקדת כאחת משתי המתווכות המרכזיות בין איראן וארה"ב בניסיון להביא להסכם לפתרון הסכסוך האזורי, רומזת כי המשך המתקפות ישבש את יכולתה לבצע את התפקיד ועלול להחזיר את המרחב למצב של לחימה אזורית.

בקשר למתקפת הפתע הלילית של איראן, הודיעה קטאר: "מדינת קטאר מגנה בתוקף את ההתקפות החדשות על הממלכה ההאשמית האחות ירדן, ורואה בהן הפרה בוטה. משרד החוץ מדגיש כי המשך המתקפות הללו מייצג הסלמה מסוכנת שתסבך את מאמצי ההפחתה מהמתחים המתמשכים ותערער את המאמצים הפוליטיים והדיפלומטיים המיועדים להשגת ביטחון ויציבות באזור".

בקשר לתקיפות על סעודיה, הודיעו כך: "מדינת קטאר מגנה בתוקף את ניסיונות ההתקפות בטילים בלתי מאוישים שכוונו למתקני נפט במחוז המזרחי של ממלכת ערב הסעודית, אשר יצאו משטח עיראק".