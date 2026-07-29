שלושה פעילים חצו את הגבול לסוריה והוחזרו לישראל

שלושה אזרחים ישראלים שהגיעו אמש (שלישי) למרחב החרמון חצו את הגבול ונכנסו לשטח סוריה. לאחר שכוחות צה״ל זיהו את האירוע, הם פתחו בפעילות לאיתור השלושה ולהשבתם לשטח ישראל.

מוקדם יותר היום (רביעי) השלימו הכוחות את הפעילות, איתרו את האזרחים והשיבו אותם לישראל. לאחר חזרתם, השלושה עוכבו והועברו להמשך טיפול בידי משטרת ישראל.

בהודעת צה״ל לא נמסרו פרטים נוספים על זהותם של האזרחים, הסיבה שבגינה הגיעו למרחב החרמון או הנסיבות שבהן חצו את הגבול. בצבא התמקדו בחומרת המעשה ובהשלכותיו האפשריות על פעילות הכוחות באזור.

בצה״ל גינו את חציית הגבול ומסרו כי מדובר באירוע נוסף שמפריע לפעילות המבצעית ומסכן את החיילים הפועלים במרחב. "צה״ל מגנה בתוקף את האירוע, המהווה מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צה״ל הפועלים במרחב", נמסר.

עוד הדגישו בצבא כי הטיפול במקרה אינו מסתיים עם השבתם של האזרחים לשטח ישראל, וכי נדרשת פעולה מצד גורמי אכיפת החוק נגד המעורבים.

"גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים, במטרה למנוע מאותם האזרחים לחזור פעם אחר פעם על תופעה זו, המהווה עבירה פלילית", נמסר מצה״ל.

הקריאה למיצוי הדין מגיעה לאחר שהכוחות נדרשו לפעול בשטח לצורך איתור השלושה. בצבא הבהירו כי מעבר לסיכון שבו העמידו האזרחים את עצמם, האירוע חייב את הכוחות להפנות תשומת לב ומשאבים לאיתורם ולהחזרתם.

כעת, לאחר שהשלושה הוחזרו לישראל והועברו לטיפול המשטרה, המשך הטיפול באירוע נמצא בידי גורמי אכיפת החוק.