הביקוש האדיר: 4,000 משפחות נרשמו ליישובים החדשים

עצת שומרון ותנועת אמנה דיווחו היום (רביעי) כי יותר מ־4,000 משפחות נרשמו בחודשים האחרונים לתוכנית להקמת 19 יישובים בצפון השומרון. אלא שבשל מגבלות המקום, התקציב והתשתיות, בשלב הראשון ניתן לקלוט מאות משפחות בלבד, ואלפי נרשמים נותרו ללא מקום בגרעיני ההתיישבות הקיימים.

ההרשמה נערכה במסגרת "תוכנית ההתחברות", שבמסגרתה מקודמת הקמתם של יישובים חדשים באזור. על פי הנתונים שנמסרו, הביקוש הגדול חורג משמעותית מקיבולת היישובים הנמצאים כעת בהקמה.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, התייחס למשפחות שלא התקבלו לשלב הראשון ואמר: "אנחנו מתרגשים מהביקוש האדיר ומבינים את המשפחות שהתאכזבו מכך שהן לא חלק מהמהלך הראשוני. אנחנו מבטיחים שזה לא נעצר כאן".

לדבריו, המועצה פועלת להרחבת התוכנית, להגדלת היישובים ולקליטת משפחות נוספות בשלבים הבאים. "עובדים בכל הכוח על השלבים הבאים, לקלוט את המשפחות הנוספות ולהגדיל את היישובים", אמר.

מנתוני ההרשמה עולה כי כמחצית מהמשפחות מגיעות מיהודה ושומרון, וכ־30% נוספות מאזור המרכז וירושלים, ובהן משפחות מתל אביב, פתח תקווה ונתניה. לתוכנית נרשמו גם משפחות יהודיות מחוץ לישראל, ובהן משפחות משווייץ וממיאמי, הבוחנות אפשרות לעלות לישראל בעקבות המהלך.

כמחצית מהנרשמים הם זוגות צעירים בשנות ה־20 לחייהם, וכ־30% הם בני 30 עד 55. עוד נמסר כי כ־40% מהנרשמים עובדים בתחומי החינוך והטיפול, וכ־25% עוסקים בהייטק, בהנדסה ובמקצועות חופשיים.

התוכנית כוללת את ארבעת יישובי צפון השומרון שפונו במסגרת תוכנית ההתנתקות, חומש, שא־נור, גנים וכדים, לצד 15 יישובים חדשים נוספים. היא מקודמת בהתאם להחלטות הממשלה ובהובלת שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ.

לאחרונה עלה לקרקע גרעין משפחות בהר עיבל, שם פועלת שלוחה של ישיבת אלון מורה. לפי התכנון, משפחות מבוגרי ישיבת עלי יקימו את גנים, בוגרי ישיבת תל אביב יאכלסו את כדים, ובעמק דותן תוקם שלוחה של ישיבת ברוכין. במקביל, גובשו גרעינים נוספים הצפויים לעלות לקרקע בחודשים הקרובים, לצד הקמת מוסדות חינוך ומעטפת קהילתית.