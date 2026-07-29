עופר וינטר: "אני אפילו לא רוצה לדמיין את זה"

תת-אלוף במיל' עופר וינטר יוצא בחריפות נגד יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים', יאיר גולן, בעקבות הפרסום בכותרת הראשית של ה'טלגרף' הבריטי, לפיו טען גולן כי ישראל הורגת תינוקות.

"הנזק האדיר שאמירה אומללה זו עשתה לישראל בעולם, מצטרף לנזק המטורף של עלילת הדם של הפצ״רית על לוחמי צה״ל", האשים וינטר.

בדבריו תקף וינטר את הקשר הפוליטי והפיקודי בין גולן לבין הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט: "אני מכיר את יאיר גולן באופן אישי משירותי בצבא. יאיר גולן היה סגן הרמטכ״ל תחת הרמטכ״ל גדי איזנקוט - וככה בדיוק קיבלנו את הקונספציה".

וינטר הזהיר מפני תרחיש שבו השניים יובילו את המדינה בעתיד: "כעת, יאיר גולן הציב מטרה חדשה: להיות שר הביטחון של מדינת ישראל תחת ראש הממשלה גדי איזנקוט. אני לא רוצה לדמיין איך זה יראה כשגדי איזנקוט ראש הממשלה ויאיר גולן שר הביטחון. זה יהיה אסון לישראל. שבענו מהתפיסות שמעדיפות את אזרחי האויב על פני חיילי צה״ל. אסור לתת לזה לקרות".