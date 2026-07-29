נבחרת הנוער בכדורסל הביסה את דנמרק ועלתה לרבע הגמר

בחרת הנוער של ישראל עלתה היום (רביעי) לרבע הגמר לאחר שניצחה 86:100 את דנמרק בשמינית הגמר. החבורה של נדב זילברשטיין ברחה במחצית השנייה, שמרה על היתרון ברבע האחרון והמשיכה את הטורניר המרשים שלה.

ישראל הגיעה למשחק לאחר שסיימה את שלב הבתים במקום הראשון עם מאזן מושלם של שלושה ניצחונות, כולל ניצחונות גדולים על יוון וצרפת. דנמרק, מנגד, הגיעה מהמקום האחרון בבית המקביל עם מאזן 3:0.

דייויד מוזס הוביל את הפתיחה הישראלית ושלט מתחת לסלים. הנבחרת עלתה ליתרון דו־ספרתי כבר ברבע הראשון, אך שתי שלשות דניות לקראת סיומו צמצמו את הפער ל־20:26.

דנמרק המשיכה להתקרב בתחילת הרבע השני ואף עלתה ליתרון ראשון. בשלב הזה הגיע עמרי אורלנד מהספסל ושינה את המשחק. הרכז קלע 11 נקודות בתוך פחות משלוש דקות והוביל את ישראל ליתרון 38:48. להפסקה ירדה הנבחרת ביתרון 40:50.

ברבע השלישי ישראל השתלטה לחלוטין על ההתמודדות. מוזס המשיך לשלוט באזור הצבע, רום סטולר קלע חמש נקודות רצופות והיתרון צמח ל־54:70. בסיום הרבע הובילה ישראל 56:78.

כבר בשלב הזה העמיד מוזס שורה מרשימה של 23 נקודות, 15 ריבאונדים, שתי חסימות ושתי חטיפות. סטולר הוסיף 15 נקודות והיה שותף מרכזי לבריחה.

דנמרק ניסתה לחזור ברבע האחרון והורידה את ההפרש ל־13 נקודות, אך אביב ארונוב עצר את המומנטום. ישראל שמרה על השליטה עד לסיום וחגגה ניצחון 86:100 וכרטיס לרבע הגמר.

בעקבות הניצחון הבטיחה הנבחרת את הישארותה בדרג א' ותמשיך במרדף אחר שתי מטרות נוספות: מקום בין חמש הראשונות והעפלה לאליפות העולם עד גיל 19, וכן מקום בין שלוש הראשונות וקביעת דירוג שיא באליפויות הנוער.