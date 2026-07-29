מגישת ערוץ 14 חושפת: "נחסמתי ואין לי מושג למה"

גולשים רבים שלקחו חלק ביומיים האחרונים בגלישה באינסטגרם ודאי שמו לב להיעדרותה של מגישת ערוץ 14, ליטל שמש. היום (רביעי), הגיעה התשובה לתעלומה, כאשר המגישה חזרה לפעילות והעלתה סטורי שבו חשפה את הסיבה להיעלמותה המפתיעה.

"נחסמתי מהאינסטגרם ליומיים ואין לי מושג למה, אולי במסגרת גל החסימות של מטא", כתבה שמש בחשבון האינסטגרם שלה.

החסימה של שמש מגיעה ברקע דיווחים חוזרים ונשנים בתקופה האחרונה על חסימות של משתמשים ישראלים ואנשי תקשורת בפרט על ידי חברת 'מטא' (הבעלים של אינסטגרם ופייסבוק), לעיתים ללא מתן הסבר רשמי או ברור.

אך אם מישהו חשב שהחסימה תרתיע את המגישה – הוא טעה. שמש בחרה לחזור לרשת החברתית בסטייל ולא היססה לשתף את עוקביה בתמונה עוקצנית למדי: תמונה שלה מאתמול כשהיא יושבת בראש מורם על טנק של צה"ל בגבול עזה. "אבל הנה חזרתי עם תמונה מאתמול על טנק בגבול עזה", סיכמה המגישה בחיוך.