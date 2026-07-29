אביתר דוד. ( אביתר דוד (צילום: באדיבות המשפחה) )

לקראת שידור מיוחד של תוכנית 'עובדה' מחר (חמישי) בקשת 12, פרסמה יעלה דוד, אחותו של שורד השבי אביתר דוד, פוסט מרגש ומזמין את הציבור להכיר את אחיה מעבר לתמונה הנוראית שנצרבה בזיכרון הקולקטיב. "מחר, תוכלו סוף סוף להכיר את אביתר קצת יותר, ולהוציא אותו מהתמונה הנוראית שקיימת לעולם שלם בראש", כתבה.

אביתר דוד, שנחטף ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר יחד עם חברו גיא גלבוע דלאל, שוחרר מהשבי לאחר למעלה משנתיים במנהרות החמאס. לפני כשנה יצא לאור סרטון ההרעבה המזעזע שלו ממנהרות הטרור, שהפך לסמל של הסבל שעברו החטופים בשבי. "הפעם הראשונה שהוא פגש מצלמה" יעלה מתארת את תהליך הצילומים לפרק, שהחל לפני מספר חודשים כשאביתר עדיין היה סגור יותר. "תכלס, זאת הייתה הפעם הראשונה שהוא פגש מצלמה", היא מספרת. "לי היה חשוב להגיע בכל פעם, לשמוע אותו מספר במשך שעות ארוכות על הדברים שעבר. זה הרגיש כמו זכות חד פעמית - וזאת באמת הייתה". לדבריה, להקשיב לאחי הגדול מדבר על הזוועות שעבר היא חוויה מטלטלת מאוד מצד אחד, אך מהצד השני היא נצרה את הרגעים האלו. "אביתר אשכרה פה לצידי ויכול לדבר בשם עצמו סוף כל סוף", היא מסבירה. אביתר חזר לביתו בכפר סבא לפני כתשעה חודשים, לאחר שטופל בבית החולים בילינסון מאז שחרורו. מאות תושבי העיר קיבלו את פניו בהתרגשות רבה, כשרחוב מגוריו התמלא בדגלי ישראל ושלטי ברכה.

( אביתר דוד | צילום: מייקל כץ, עיריית כפר סבא )

"הדרך להחלמה עוד ארוכה"

יעלה מדגישה כי למרות שעברו כבר תשעה חודשים מאז שובו, הדרך של אביתר להחלמה עדיין ארוכה. "לחלקנו אולי מרגיש שעבר כבר המון זמן, ושהנושא מן הסתם פחות בכותרות, אבל לאביתר יישאר פצע פתוח לנצח", היא כותבת.

למרות האופי הפרטי של אביתר והקושי המנטלי בלשתף דברים כה קשים, יעלה מסבירה כי הרצון שלו להראות לעולם מה קרה באמת במנהרות חזק יותר מהכל. "מזמינה אתכם להקשיב לו מחר, לפתוח את הלב ולהסתכל לו בעיניים דרך המסך. מבטיחה שתתאהבו בו", היא מסיימת. "להקשיב לאחי הגדול מדבר על הזוועות שעבר, זו חוויה מאוד מטלטלת מצד אחד, ומהצד השני נצרתי את הרגעים האלו, שאביתר אשכרה פה לצידי ויכול לדבר בשם עצמו סוף כל סוף"

הפרק המיוחד של 'עובדה' יוצג מחר בערב בקשת 12, ויאפשר לראשונה לציבור הרחב להכיר את אביתר דוד כאדם שלם - מעבר לתמונות הקשות שנחרטו בזיכרון הציבורי מסרטון ההרעבה.