אחרי מתקפת הפתע: טראמפ מתחייב שהלילה איראן תשלם

הנשיא טראמפ מתראיין אל רשתות התקשורת בארה"ב, והתייחס למתקפת הפתע הלילית של איראן, במהלכה שיגרה טילים בליסטיים בהפתעה לעבר בסיסים אמריקאים באזור, למרות המו"מ המתנהל בין שני הצדדים. טראמפ התחייב כי איראן תשלם מחיר כבד על ההפרה.

בראיון עם רשת פוקס ניוז, נשאל הנשיא טראמפ על המתקפה הלילית שביצעה איראן כנגד בסיסים אמריקאים באזור, במסגרתה איראן שיגרה בחשאי טילים בליסטיים באמצע הלילה אל עבר יעדים אמריקאים, למרות המגעים שמתקיימים כעת בין הצדדים בתיווך קטאר ועומאן.

טראמפ התחייב כי הדבר לא יעבור בשתיקה וגם לא סינן מילים: " אנחנו הולכים להכות את איראן חזק, נפרק להם את הצורה" הודיע הנשיא.

בקשר לפגישתו אמש עם ראש הממשלה נתניהו, שיבח אותה כפגישה מוצלחת מאוד, והודיע כי כעת הוא וראש הממשלה מתואמים באופן מלא: " הייתה לנו פגישה מעולה, הוא מבין עכשיו".