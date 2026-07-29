הנקודה האדומה: מי ימצא אישה לפני הבחירות?  

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"מפלגת נעם מקימה לראשונה מטה נשים רשמי-

וזו בהחלט סיבה טובה לצאת לחולל בכרמים, ולא רק בגלל שט"ו באב היום.

כי במשך שנים אנחנו שומעים ביקורת על כך שאין מספיק נשים בכנסת.

ולפני כל מערכת בחירות הגברים יוצאים לשטח כדי "לחטוף" נשים מחוללות מהפכים בסקרים ולהזניק את מפלגתם הרבה מעבר לאחוז החסימה וסטיגמות פוליטיות מעכבות.

דוגמאות? בבקשה:

במפלגת ישר הביא אייזנקוט את אליענה זקס כראש צעיר ונאה וגם כדי להעצים צעירים ונשים.

בליכוד מנסים הצעירים לקדם את הדר מוכתר שעושה הרבה רעש בשטח- חיובי או שלילי תלוי את מי שואלים ומי העלה את הסרטון..

לסמוטריץ’ יש את סטרוק שתדאג שהמתנחלים יצאו מכרמי שילה וינהרו לקלפיות בהמוניהם,

לבן-גביר יש את לימור סון הר-מלך שתעשה חיים קשים למחבלים ולשמאלנים,

ואפילו נתניהו הצליח לחטוף בחזרה מלונדון את מנהלת מטה ההסברה ציפי חוטובלי,

בלי לחטוף על הראש משרה..

השאלה הגדולה באמת היא למה מפלגת נעם נזכרה רק עכשיו שגם נשים צריכות ייצוג בכנסת, ואיזה מחיר היא עלולה לשלם על זה ממי שחושב אחרת.

התשובה היא שעצמה וחכמה נשית גוברת לפעמים על אידאולוגיה

כשאין מספיק כוח פוליטי-

ולכן צריך לשיר 'אשת חיל מי ימצא', ולזכור ששקר החן והבל הקלפי.

והכי חשוב- לעשות הכל בדרכי נעם בשביל שלום-בית!

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!