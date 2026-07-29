סוד מטורף נחשף ביום ההולדת: הפתעת הענק של מאיה ורטהיימר

דרמה מתוקה ומרגשת במיוחד ברשת: כוכבת הרשת והמגישה מאיה ורטהיימר חוגגת ביום אחד שילוב נדיר שקורה פעם בחיים – גם יום הולדת וגם יום האהבה. אבל מתברר שהחגיגה הכפולה הזו הייתה רק הפרומו לדרמה האמיתית.

בפוסט מרגש וקורע מצחוק כמיטב המסורת, היא חשפה היום (רביעי) בפני מאות אלפי עוקביה שהיא מצפה לבייבי מספר 3: "תשמעו, גם יום הולדת וגם יום האהבה. אני באמת מרגישה ברת מזל, והכי מהכל – על הזכות להפוך אותם לאחים גדולים. הנה, גם אני רציתי להפתיע... והפעם אלוהים הפתיע יותר. וגם אסף תרם את תרומתו."

הפוסט המוזהב הצליח לשבור את הרשת תוך דקות ספורות, כשאגף התגובות הוצף באלפי ברכות מגה-מפרגנות מחברים לתעשייה, מעריצים ועוקבים נרגשים.