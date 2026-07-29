תאונה קטלנית: הולך רגל נהרג מפגיעת רכב בכביש 4

אמבולנס ( מד"א )

הקטל בכבישים: הולך רגל כבן 50 נפגע מרכב בתאונת דרכים שהתרחשה היום (רביעי) כביש 4, סמוך למחלף יבנה. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, אך בסופו של דבר קבעו את מותו במקום לאחר שהוא סבל מחבלה רב מערכתית.