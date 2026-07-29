תאונה קטלנית: הולך רגל נהרג מפגיעת רכב בכביש 4

הקטל בכבישים: הולך רגל כבן 50 נפגע מרכב בתאונת דרכים שהתרחשה היום (רביעי) כביש 4, סמוך למחלף יבנה. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, אך בסופו של דבר קבעו את מותו במקום לאחר שהוא סבל מחבלה רב מערכתית.
פראמדיק מד"א גיא בראלי וחובש מיחידת האופנועים של מד"א רוני רביע, סיפר כי "מדובר באירוע קשה, הולך הרגל שרוע על הכביש כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית לאחר שנפגע מרכב. התחלנו בביצוע פעולות החייאה, כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו במקום".
במשטרה עדכנו כי כביש 4 נחסם לתנועה לכיוון דרום ממחלף גן רווה, כשהתנועה מופנית לכביש 42. כמו כן, כביש 20 נחסם לתנועה ממחלף מבוא איילון לכיוון דרום, כשהתנועה מופנית לכביש 431.
"שוטרי משטרת התנועה הארצית נמצאים במקום" נמסר. "ציבור הנהגים מתבקש להיעזר ביישומוני ניווט להישמע להנחיות השוטרים ולנהוג בזהירות ובסבלנות".