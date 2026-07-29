שאלנו את אבי מעוז: האם תשב בממשלה של בנט או איזנקוט?

מסיבת העיתונאים של אבי מעוז ( סרוגים )

יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, השיק היום (רביעי) את קמפיין הבחירות של המפלגה תחת השם החדש "נעם לישראל", והצהיר כי המפלגה תרוץ באופן עצמאי לכנסת. לצד זאת, חשף כי בתקופה הקרובה צפויים להצטרף למפלגה כוחות נוספים ממגזרים שונים.

במהלך מסיבת העיתונאים שאלנו את מעוז אם האם הוא יסכים להצטרף אחרי הבחירות לממשלה בראשות נפתלי בנט או גדי איזנקוט - גם אם יסכימו לכל דרישותיו בנושאי הזהות היהודית, הריבונות והרפורמה המשפטית. צפו בתשובה:

מעוז שלל את האפשרות באופן חד-משמעי והבהיר כי הוא מחויב לגוש הימין. מדבריו עלה כי לא יצטרף לממשלה בראשות בנט או אייזנקוט, גם אם יקבל את מלוא דרישותיו האידאולוגיות. בכך שידר כי למרות המשבר החריף עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוביל בעבר לפרישתו מהממשלה ולחילוקי דעות פומביים ביניהם, מבחינתו הממשלה הבאה צריכה לקום מתוך גוש הימין.

מעוז נשאל גם על האפשרות לאיחודים בימין לקראת סגירת הרשימות, והשיב כי בשלב זה מפלגתו מתמודדת באופן עצמאי, אך הדגיש כי נותרו עוד כחמישה שבועות עד למועד סגירת הרשימות. לדבריו, הוא מאמין שעד אז יתגבשו חיבורים פוליטיים נוספים, והבהיר כי הוא רואה עצמו "אחראי" לפעול ככל שניתן כדי לחזק את גוש הימין ולהביא לאיחודים שיסייעו לניצחון המחנה בבחירות.

באירוע הציג מעוז שורת מצטרפים חדשים, בהם אליהו ליבמן, ששכל את בנו אליקים שלמה הי"ד בטבח שמחת תורה, סגן ראש עיריית באר שבע הרב שמעון טובול, וכן ליאורה אלון, שתעמוד בראש מטה הנשים של המפלגה - צעד משמעותי עבור נעם, שבפעם הראשונה מציבה אישה בתפקיד בכיר במערכת הבחירות ואף צפויה לשלב אותה ברשימתה לכנסת.

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בנאומו הצהיר מעוז כי מטרת המפלגה היא להוות בית פוליטי חדש למצביעי ימין מאוכזבים. לדבריו, "על פי כל הפרשנים והסקרים, כדי שגוש הימין ינצח צריכה לקום מפלגת ימין נוספת", והוא התחייב כי נעם תפעל לחיזוק הגוש הלאומי ולאחדותו.

מעוז תקף בחריפות את מערכת המשפט, התחייב שלא להצטרף לממשלה שלא תקדם רפורמה משפטית מקיפה הכוללת פסקת התגברות ואיזון בין הרשויות, והודיע כי מפלגתו תציג בקרוב תוכנית רחבה לרפורמה במערכת החינוך. הוא גם מתח ביקורת חריפה על מערכת הביטחון, וטען כי "צה"ל שטוף בפרוגרס", וכי הוראות הפתיחה באש וההתנהלות המשפטית כלפי לוחמים פוגעות ביכולת הצבא להכריע את האויב.