עם הגב לקיר: הפועל באר שבע בקרב על ליגת האלופות

הפועל באר שבע תעלה הערב (רביעי) למשחק הגומלין מול ויקינגור רייקיאוויק בהונגריה במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות. האדומים מגיעים להתמודדות בפיגור של שער אחד, ויידרשו למחוק אותו כדי להמשיך לשלב הבא.

המשימה של באר שבע ברורה: להציג יכולת טובה יותר, לנצל את ההזדמנויות שיגיעו ולהימנע משער נוסף שעלול להפוך את הניסיון להשלים מהפך למורכב הרבה יותר. הפער מהמשחק הראשון אינו גדול, אך הוא מותיר את הקבוצה ללא מרווח משמעותי לטעויות.

האדומים יודעים שההתמודדות עדיין פתוחה לחלוטין. שער מוקדם עשוי להחזיר אותם במהירות למאבק על הכרטיס לשלב הבא, בעוד ויקינגור תנסה לשמור על היתרון שהשיגה באיסלנד.

המשחק הראשון הסתיים ב־2:1 לוויקינגור. באר שבע חזרה מפיגור בזכות שער של קינגס קאנגווה והחמיצה פנדל, לפני שניקולאי הנסן השלים צמד וכבש את שער הניצחון בדקה ה־86.

כעת תנסה באר שבע להשאיר מאחור את ההחמצה ואת השער המאוחר, ולהתרכז בהשלמת המהפך. הקבוצה הישראלית תידרש להיות מדויקת יותר בחלק הקדמי ולשמור על יציבות לאורך המשחק, כאשר כל שער עשוי לשנות את תמונת ההתמודדות.

העונה האירופית של באר שבע תלויה בתוצאה שתשיג בגומלין. מעבר לשלב הבא ישאיר אותה במסלול מוקדמות ליגת האלופות, בעוד כישלון למחוק את ההפסד מהמשחק הראשון יסיים את דרכה במפעל.

אחרי שחזרה מאיסלנד עם הפסד מינימלי, באר שבע מקבלת הזדמנות נוספת לשנות את התמונה. כעת נותר לראות אם תצליח לנצל אותה ולהמשיך את המסע האירופי.