כתבת חדשות 13 עוזבת - ועוברת לערוץ טלוויזיה מתחרה

גל העזבות והמעברים בעולם התקשורת נמשך: העיתונאית רותם גולן, לשעבר כתבת בחדשות 13, מצטרפת לערוץ 16. במסגרת תפקידה החדש בערוץ, גולן תמשמש ככתבת מגזין ותשולב גם במערך ההגשה.

מדובר בחיזוק משמעותי נוסף לשורות ערוץ 16, שכן לצידה של גולן מצטרפת עיתונאית מוכרת נוספת – אלכסנדרה לוקש. לוקש מסיימת פרק ממושך של כמעט 15 שנה באתר ynet, ותעבור להגיש חדשות בערוץ.

רענון בשורת המגישים והכתבים

הצטרפותן של גולן ולוקש מהווה חלק ממגמת התרחבות ורענון של מערכת החדשות בערוץ 16, שממשיך לגייס שמות מוכרים מגופי המדיה המובילים בישראל.

רותם גולן הביאה עימה ניסיון עיתונאי עשיר מעבודתה בחדשות 13, וכעת תתמקד בהכנת כתבות עומק ומגזין לצד הגשה באולפן. אלכסנדרה לוקש, שהפכה לאחד הפנים המזוהות ביותר עם אולפן ynet לאורך השנים, תביא את ניסיונה האדיר אל קדמת מסך החדשות של הערוץ.