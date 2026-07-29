דחה את פ.ס.ז': כוכב המונדיאל מתקרב לריאל מדריד

רודרי מתקרב היום (רביעי) למעבר אפשרי ממנצ'סטר סיטי לריאל מדריד. על פי דיווח בספרד, הקשר בן ה־30 דחה פנייה ישירה מפריז סן ז'רמן, כאשר מטרתו היא לחזור לספרד ולשחק בשורות הבלאנקוס.

לפי אריץ גאבילונדו מ־AS, פ.ס.ז' יצרה קשר ישיר עם רודרי ועם נציגיו בניסיון להגיע להסכמה על צירופו. אלופת צרפת נכנסה לתמונה לאחר ההתערבות של ריאל מדריד במשא ומתן להחתמת יאן דיומנדה, שהתרחק בעקבות זאת מהקבוצה הפריזאית.

למרות ההתעניינות מצד פ.ס.ז', רודרי דחה את האפשרות לעבור לפריז. על פי הדיווח, הקשר מעוניין לשוב לספרד מסיבות משפחתיות ורואה בריאל מדריד את היעד המועדף עליו.

המעבר עדיין רחוק מהשלמה. רודרי מחזיק בחוזה במנצ'סטר סיטי עד קיץ 2027, והקבוצה האנגלית אינה צפויה לאפשר לו לעזוב ללא תמורה. לפי ההערכות, ריאל מדריד תידרש לשלם עבורו בין 45 ל־55 מיליון אירו.

בסיטי עדיין מנסים להאריך את חוזהו של הקפטן ואחד השחקנים המרכזיים בקבוצה. מנגד, לפי הדיווח, רצונו של רודרי לעבור לריאל עשוי להוביל לפתיחת משא ומתן בין המועדונים. בשלב זה טרם הושג סיכום כספי או חוזי ולא קיימת עסקה סופית.

במקביל למגעים, רודרי מתמודד עם כאבים בגבו שהופיעו לאחר סיום מונדיאל 2026. הקשר החליט שלא לעבור ניתוח, אך עבר זריקה לעמוד השדרה במסגרת הליך רפואי שאינו דורש אשפוז.

על פי דיווח נוסף, הטיפול הרפואי אינו צפוי לסכן בשלב זה את המעבר האפשרי לריאל מדריד. עם זאת, מצבו ייבחן בבדיקות הרפואיות, שיצטרכו לקבוע אם הבעיה בגבו עלולה להמשיך ולהשפיע עליו. רודרי עצמו, כך נטען, אופטימי בנוגע למצבו הגופני.