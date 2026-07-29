יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על מאיה ורטהיימר

מזל טוב למאיה ורטהיימר! אחת הדמויות הכי צבעוניות, מצחיקות ואהובות בתעשיית הבידור הישראלית חוגגת יום הולדת, וזה בדיוק הזמן להציץ מעבר לסטוריז הקורעים ולאנרגיות הבלתי נגמרות.

הנה 10 עובדות שלא כולנו ידענו על מאיה ורטהיימר:

1. הפציעה הקשה ששינתה את חייה

בנעוריה, מאיה נפגעה בתאונת פגע וברח קשה. הפציעה הייתה מורכבת וריתקה אותה לכיסא גלגלים במשך מספר חודשים. השיקום הארוך והצורך לשקם את גופה הובילו אותה בהמשך להוספת תעודת הוראה ביוגה לרזומה שלה.

2. אחות חצי-מפורסמת

רבים מכירים את המשפחה המורחבת של מאיה, אך לא כולם יודעים שהיא אחותה למחצה של הזמרת והיוצרת המוערכת סיון טלמור.

3. שורשים ארגנטינאיים

הניחוח הלטיני והאנרגיות הסוערות שלה לא מגיעות מקרקע ריקה — אמה, אריאלה ורטהיימר, היא ממוצא ארגנטינאי.

4. ההתחלה בתיאטרון צה"ל

את דרכה המקצועית בעולם המשחק לא החלה מיד בסדרות הנוער, אלא בשירותה הצבאי, אותו עשתה בתיאטרון צה"ל.

5. הפריצה הגדולה בעולם הנוער

לפני שהפכה ל"דבורה בראון" האייקונית ב"שבאבניקים", מאיה עשתה את פריצת הדרך הראשונה שלה על המסך הקטן בשנת 2011 בסדרת הנוער המצליחה "אליפים", שם גילמה את הדס.

6. חתונת ניו יורק הכפולה

כולנו זוכרים את החתונה הנוצצת שלה ושל אסף זמיר ב-2017. אבל ידעתם שבשנת 2023, כשאסף כיהן כקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, השניים נישאו שוב בטקס אזרחי בעיר הגדולה?

7. חברה באנסמבל "ציפורלה"

בשנת 2018 הצטרפה מאיה לאנסמבל התיאטרון והקומדיה הניסיוני "ציפורלה" — מה שמסביר היטב את היכולות הקומיות הפיזיות והקורעות שלה ברשת ובטלוויזיה.

8. מורה ליוגה מוסמכת

מעבר לזה שהיא שחקנית, מנחה ואושיית רשת, מאיה היא גם מורה מוסמכת ליוגה – עובדה שעזרה לה רבות בשמירה על איזון ואורח חיים בריא.

9. עצמאות כלכלית מהרגע הראשון

למרות שנולדה למשפחת תעשיינים מבוססת ומוכרת מאד (נכדתו של סטף ורטהיימר), מאיה הקפידה מגיל צעיר לכלכל את עצמה, לגור בדירות שותפים בדיוק כמו כל צעירה תל אביבית ולפלס את דרכה בעצמה.

10. הכוכבת של הילדים (תרתי משמע)

מלבד הנחיית תוכניות למבוגרים כמו "אהבה חדשה", מאיה כיכבה בתפקיד הראשי כרובוטית בסדרת הילדים "מורובוט" (לצד איתי תורג'מן ושני קליין).