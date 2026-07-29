דרמה במפלגת נעם: לראשונה אישה תוצב ברשימה

מפלגת נעם, שנחשבת לאחת המפלגות התורניות והשמרניות ביותר בפוליטיקה הישראלית, מבצעת שינוי משמעותי שעשוי להשפיע גם על המגעים הפוליטיים לקראת הבחירות: לראשונה, המפלגה מקימה מטה נשים רשמי ומצרפת נשים לעשייה המפלגתית.

לסרוגים נודע כי ליאורה אלון, שהתמודדה מטעם נעם בבחירות המוניציפליות בירושלים ושימשה כיועצת לראש העיר, שם הייתה שותפה להובלת שורת מהלכים במערכת החינוך בעיר, תעמוד בראש מטה הנשים של המפלגה.

בהודעה פנימית שנשלחה לפעילים נכתב כי אלון תוביל את המטה "יחד עם מאות נשים מדהימות ממגזרים שונים שמצטרפות אלינו בכל רחבי הארץ".

המהלך מסמן תפנית עבור מפלגת נעם, שמאז הקמתה מזוהה עם קו תורני-שמרני מובהק בהובלת היו"ר אבי מעוז, ומיצבה את עצמה כמפלגה הנאבקת על "הזהות היהודית" של המדינה.

במערכת הפוליטית מעריכים כי למהלך עשויות להיות השלכות רחבות יותר מהקמת מטה נשים בלבד. מצד אחד, הוא עשוי להקל על חיבורים עתידיים עם מפלגות ותנועות מהימין הלאומי שאינן מזוהות עם הקו התורני המחמיר של נעם. מצד שני, עצם השילוב הרשמי של נשים במערך המפלגתי עלול להרחיק אפשרויות לשיתוף פעולה עם רשימות תורניות שמקפידות על הפרדה מחמירה יותר בין גברים לנשים.

בנעם מצהירים בשלב זה כי בכוונתם להתמודד באופן עצמאי בבחירות. עם זאת, במערכת הפוליטית מעריכים כי ככל שמועד סגירת הרשימות יתקרב, ראש הממשלה בנימין נתניהו יפעל למקסם את כוחו של גוש הימין, וינסה לקדם איחודים בין מפלגות קטנות כדי לצמצם את הסיכון לאובדן קולות מתחת לאחוז החסימה.

אם המהלך הנוכחי אכן יסמן שינוי אסטרטגי בנעם, הוא עשוי להפוך את המפלגה לשחקנית גמישה יותר במפת החיבורים של הימין - גם אם מבחינה אידאולוגית היא אינה משנה את דרכה.