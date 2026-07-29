לוח היורוליג נחשף: 7 משחקי מכבי ת"א ייכנסו לשבת

עונת היורוליג 2026/27 מתקרבת, והבוקר (רביעי) פורסם לוח המשחקים המלא של שתי הנציגות הישראליות במפעל, מכבי תל אביב והפועל תל אביב. העונה הסדירה תכלול 38 מחזורים ותצא לדרך ב־24 בספטמבר.

מהלוח עולה כי שבעה ממשחקיה של מכבי תל אביב צפויים להיכנס לתוך השבת. הפועל תל אביב, מנגד, שובצה לחמישה משחקים שייערכו בערבי שישי.

שתי הישראליות יפתחו את העונה ביום חמישי, 24 בספטמבר. הפועל תל אביב תארח את באיירן מינכן, בעוד מכבי תל אביב תתארח אצל וילרבאן. כבר במחזור השני תפגוש הפועל את הכוכב האדום, ומכבי תארח את בשיקטאש.

במחזור השלישי תחכה להפועל תל אביב התמודדות מסקרנת מול ריאל מדריד. מכבי תל אביב תצא באותו מחזור למשחק חוץ מול פנאתינייקוס, שנקבע ליום שישי, 2 באוקטובר.

הדרבי התל אביבי הראשון ביורוליג ייערך במחזור ה-11, כאשר מכבי תל אביב תארח את הפועל ב־12 בנובמבר. הקבוצות ייפגשו שוב במחזור ה־20, ב־29 בדצמבר, כשהפעם הפועל תהיה המארחת.

גם יתר לוח המשחקים כולל שורה של שבועות כפולים ומפגשים מול הקבוצות הבכירות במפעל. מכבי תפגוש את ריאל מדריד בבית במחזור השביעי ותתארח אצלה במחזור ה־24. ברצלונה תארח את הצהובים במחזור החמישי, והמפגש השני בין הקבוצות ייערך במחזור ה־28.

הפועל תל אביב תפגוש את ברצלונה במחזור העשירי ובמחזור ה־32, ואת פנאתינייקוס במחזורים השישי וה־24. במחזור ה־30 היא תתארח אצל ריאל מדריד.

מחזור הסיום יתקיים ב־15 באפריל. מכבי תל אביב תארח את באסקוניה, ואילו הפועל תל אביב תסיים את העונה הסדירה במשחק חוץ מול אנדולו אפס.