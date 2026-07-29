המשטרה באזהרה חריגה לציבור: "מתבקשים לגלות ערנות"

ניידת משטרה, אילוסטרציה ( Yossi Aloni/Flash90 )

היזהרו: משטרת ישראל פרסמה היום (רביעי) אזהרה לציבור מפני הודעות כזב המופצות ב-SMS החל משעות הבוקר, אשר מתחזות להודעות רשמיות של המשטרה ומרכז קנסות התנועה. ההודעות כוללות דרישה דרישה לתשלום קנס באמצעות קישור המצורף להודעה - אשר בפועל מנסה לגרום למסירת פרטים אישיים. "לקוח יקר: רכבך תועד כמפר תקנות תנועה על ידי מערכת ניטור התנועה האוטומטית. לכן, הנפקה לך דוח זה בהתאם לתקנות העונשים הרלוונטיות בגין עבירות תנועה" נכתב בהודעה. בהמשך הוצגו אזהרות מפני "השלכות תשלום קנס באיחור: תיק זה יועבר לבית משפט בעל סמכות אכיפה. הדבר עלול לגרום לעלויות נוספות, כולל קנסות ועמלות אכיפה, ורישיון הנהיגה שלך עשוי להיות מוגבל עד 6 חודשים".

הודעת הפייק שנשלחה ( דוברות המשטרה )

במשטרה הבהירו כי "מדובר בהודעה מזויפת שנועדה להטעות את הציבור ולגרום למסירת פרטים אישיים ופרטי אמצעי תשלום. אין להיכנס לקישור המצורף להודעה, אין למסור פרטים אישיים או פרטי אשראי, ומומלץ למחוק את ההודעה באופן מיידי. הציבור מתבקש לגלות ערנות ולוודא כל דרישת תשלום אך ורק באמצעות הערוצים הרשמיים".