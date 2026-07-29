בטקס הסמכת עורכות ועורכי דין חדשים שהתקיים אמש (שלישי) בבנייני האומה בירושלים, בחר נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית לסיים את דבריו בצורה בלתי שגרתית - עם ציטוט מסרט הוליוודי שהפך לקאלט בתרבות הפופולרית.

"ובנימה קלילה יותר לסיום", פתח עמית את חלקו האחרון של הנאום, "בימים אלו אנו מציינים 25 שנה לצאתו של סרט העוסק בלימודי המשפטים ובחשיבותם לחיים - וכוונתי כמובן לסרט הידוע 'לא רק בלונדינית'". הסרט, שיצא לאקרנים בשנת 2001 בכיכובה של ריס ווית'רספון, מספר את סיפורה של אל וודס - צעירה שמגיעה ללימודי משפטים בהרווארד לאחר שהסביבה שלה מטילה ספק ביכולותיה, ובהמשך מוכיחה את עצמה כמשפטנית מוכשרת.

"תשוקה היא רכיב מפתח"

עמית התייחס לסצנת הסיום של הסרט, שבה נושאת גיבורת הסרט נאום בפני חבריה במעמד סיום הלימודים. "היא פותחת את דבריה בציטוט המיוחס לאריסטו: 'המשפט הוא היגיון נטול רגש'", הבהיר נשיא בית המשפט העליון. "כך אומרת אל - ואביא מדבריה בתרגום חופשי - שעם כל הכבוד לאריסטו, תשוקה היא רכיב מפתח בלמידה ובעשייה המשפטית, כמו גם בחיים עצמם".

המסר שבחר עמית להעביר לעורכי הדין הטריים התמקד בשלושה לקחים מרכזיים מהסרט. "היא קוראת לחבריה לזכור שלושה לקחים להמשך הדרך", ציטט את דברי הגיבורה, "הרושם הראשוני אינו תמיד נכון; עליכם תמיד לתת אמון באנשים; וחשוב מכל - עליכם תמיד להאמין בעצמכם". "אני מצטרף לדברים אלו ומאחל לכם הצלחה רבה בדרככם החדשה", סיכם.