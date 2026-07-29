רננה חובב מבני עייש מופיעה עם עידן רייכל בקיסריה

רננה חובב ( צילום מסך רשת 13 )

רננה חובב, המתמודדת הדתית שהצליחה לכבוש את ליבם של המנטורים בתוכנית "דה וויס" ברשת 13, זכתה אמש (ראשון) להופיע לצד המנטור שלה, עידן רייכל, במופע מיוחד בקיסריה במסגרת סדרת מופעים לרגל ט"ו באב. המופע המשותף מהווה שיא בקריירה המתפתחת של הזמרת הצעירה מבני עייש.

חובב, שמגיעה ממשפחה דתית ומוזיקלית, גילתה את כישרון השירה שלה כמעט במקרה. "לא ידעתי שיש בי את הדבר הזה", שיתפה בעבר, והסבירה כי ערבי קריוקי עם חברים הפכו למחמאות שהפתיעו אותה והובילו אותה לגלות את הקול המיוחד שלה.

הזמרת הצעירה, שסיימה לאחרונה שירות בג"ב, רואה במוזיקה הרבה יותר מתחביב. "השירה היא הדרך שלי לבטא רגשות ולרדוף אחרי החלום הגדול שלי: להפוך את המוזיקה לדרך חיים", אמרה חובב, שמצאה ברייכל מנטור תומך ומעודד. המופע בקיסריה התקיים במסגרת סדרת הופעות מיוחדת לרגל ט"ו באב, חג האהבה העברי. רייכל, שהוכיח לאורך השנים את יכולתו לזהות ולטפח כישרונות צעירים, בחר לתת לחובב במה משמעותית במיוחד במופע החגיגי.

מדה וויס לבימה הגדולה

הופעתה של חובב ב"דה וויס" עוררה התרגשות רבה בקרב הצופים, במיוחד בציבור הדתי-לאומי. המתמודדת הצליחה להרשים את צוות המנטורים בקול הייחודי שלה ובנוכחות הבימתית המרשימה.

רייכל, שידוע ביכולתו לזהות כישרונות מיוחדים ולהעניק להם במה, בחר לקחת את חובב תחת חסותו. השילוב בין הניסיון והמקצועיות של רייכל לבין הכישרון הטבעי והרעננות של חובב יצר כימיה מיוחדת שבאה לידי ביטוי במופע המשותף.

ממשפחה מוזיקלית לבימה הארצית

חובב גדלה בבית שבו המוזיקה הייתה חלק בלתי נפרד מהחיים. הרקע המוזיקלי המשפחתי, בשילוב עם החינוך הדתי והערכים שקיבלה, עיצבו את הזהות המוזיקלית הייחודית שלה. כעת, לאחר השירות הצבאי בג"ב, היא מוצאת את עצמה עומדת על סף קריירה מוזיקלית מבטיחה.

המופע בקיסריה מהווה אבן דרך משמעותית בדרכה של חובב. ההזדמנות להופיע לצד אמן מוערך כמו עידן רייכל, במסגרת אירוע חגיגי לט"ו באב, מעניקה לה חשיפה רחבה ומאפשרת לה להציג את כישרונה בפני קהל רחב.