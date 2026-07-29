תופסים את הראש: בוקר של הלם בערוץ 14

מכה קשה לערוץ 14: תכנית האקטואליה והדגל של הערוץ, 'הפטריוטים', רושמת שפל חדש בטבלאות הצפייה ומשלימה נטישה ממושכת של הצופים. התכנית, שאמורה הייתה להוות המשקל הנגדי לערוצים המרכזיים וכבר תקופה ארוכה אינה מצליחה לשחזר את ימי הזוהר שלה, הידרדרה אמש עד למקום הרביעי בלבד ברצועת הפריים-טיים.

על פי נתוני הרייטינג, 'הפטריוטים' הסתפקה ב-6.7% צפייה בלבד. היא הובסה לא רק על ידי 'חתונמי' של קשת 12 שנובילה את הטבלה בפער ניכר עם 13.2%, ו'דה וייס' של רשת 13 שהגיעה למקום השני עם 10.1%, אלא אפילו על ידי תכנית הריאליטי 'בואו לאכול איתי' של כאן 11, שתפסה את המקום השלישי עם 7.1%.

בגזרת החדשות, חדשות 12 ממשיכה להוביל בבטחה את המהדורות המרכזיות עם 10.1% צפייה. במקום השני ניצבת מהדורת חדשות 14 עם 5.1%, כשהיא מקדימה בפער קטן את חדשות 13 שהשיגה 4.5%. במורד הטבלה נמצאות מהדורת חדשות 11 של התאגיד עם 3.7%, ומהדורת חדשות i24NEWS שסוגרת את הרשימה עם 1.3%.