המכונית שתעשה לכם קניות: הכירו את החשמלית שנשלטת מרחוק

ה-Chip ( צילום: Chip Motors )

חברת הסטארט-אפ Chip Motors רוצה להפוך את המכונית החשמלית ממכשיר תחבורה לעוזר אישי על גלגלים. כחלק מחזון זה החברה חשפה את Chip, רכב חשמלי קטן וצבעוני שנועד בעיקר לנסיעות קצרות בשכונות ובמרכזים עירוניים, אך מבטיח לבצע חלק מהמשימות גם ללא נהג היושב בתוכו.

הרכב החדש מוגדר בארצות הברית כרכב חשמלי במהירות נמוכה, או LSV, ולכן מהירותו המרבית מוגבלת לכ-40 קמ"ש. הוא מיועד בעיקר לכבישים שבהם המהירות המותרת אינה עולה על כ-56 קמ"ש, כך שלא מדובר בתחליף מלא למכונית משפחתית רגילה או לרכב המיועד לנסיעות בין-עירוניות. למרות הממדים הקטנים, Chip יוצע בשתי גרסאות. גרסת ארבעה מושבים שתהיה דומה בגודלה לרכב גולף, ואילו גרסת שישה מושבים שתתפרס על שטח הדומה לזה של מיני קופר. המחיר ההתחלתי של הדגם בעל ארבעת המושבים יעמוד על 15 אלף דולר, בעוד שגרסת ששת המושבים תתחיל ב-18 אלף דולר. האספקות הראשונות מתוכננות לשנת 2027.

ה-Chip ( צילום: Chip Motors )

ה-Chip מצויד בסוללה בקיבולת של 15 קוט"ש, שלדברי החברה תאפשר טווח נסיעה של יותר מ-100 מייל, כ-161 ק"מ, בין טעינות. ניתן יהיה לחבר אותו לשקע חשמל ביתי רגיל ולטעון אותו במהלך לילה שלם, בעוד שחיבור לעמדת טעינה ברמה 2 אמור למלא את הסוללה בתוך כארבע שעות.

אבל הסיפור המעניין ביותר נמצא בשירות בשם Chip Go. בניגוד לרושם הראשוני, לא מדובר בשלב זה במכונית אוטונומית שנוסעת לחלוטין בכוחות עצמה. כאשר איש אינו נמצא ברכב, מפעיל אנושי אמור לשלוט בו מרחוק ולבצע משימות כמו חניה, נסיעה הביתה, איסוף קניות שהוזמנו מראש או נסיעה לשטיפת מכוניות. מחיר השירות עדיין לא פורסם.

כך, לפחות לפי החזון של החברה, בעל הרכב יוכל להזמין מוצרים מהסופרמרקט ולשלוח את המכונית לאסוף אותם, מבלי לצאת מהבית. עם זאת, מאחר שמדובר בשירות הנשען על נהיגה מרחוק ועל חיבור תקשורת, הפעלתו בפועל צפויה להיות תלויה בחוקים המקומיים, בכיסוי השירות ובאישורים רגולטוריים.

ה-Chip ( צילום: Chip Motors )

גם העיצוב מנסה להרחיק את Chip ממראה של רכב גולף פשוט. במקום שבכה קדמית רגילה הותקן בחזית מסך פיקסלים, המציג הבעות פנים שונות. בסרטוני החברה המכונית מחייכת, קורצת, מוציאה לשון ואף מתקשרת עם הנוסעים, כחלק מהניסיון להעניק לה אופי של דמות ידידותית ולא של כלי תחבורה בלבד.

הרכב יוצע ללא גג ודלתות כבסיס, אך ניתן יהיה להוסיף אותם בתשלום. רשימת האביזרים כוללת גם מתקן לאופניים, מתקן לגלשנים, צמיגים לנסיעה בשטח ואפילו מערכת הכוללת מסך טלוויזיה ורמקולים המסתתרים מתחת למכסה הקדמי. הלקוחות יוכלו לבחור בין תשעה צבעים ולהוסיף מדבקות ועיצובים חריגים, בהם חייזרים החוטפים עצמים ותולעת המחוברת לקרס דיג.

Chip כבר זמינה להזמנה מוקדמת תמורת פיקדון של 250 דולר, שאמור להיות מוחזר במלואו במקרה של ביטול. עם זאת, עדיין חסרים פרטים משמעותיים, בהם המחירים של האביזרים, עלות שירות הנהיגה מרחוק, אזורי הפעילות ותנאי השימוש ומדינות נוספות בהן יהיה ניתן לרכוש את הרכב.

אם החברה תעמוד בהבטחותיה, Chip עשויה להציע פתרון מסקרן למשפחות המתגוררות בשכונות סגורות, בערי נופש ובאזורים שבהם מרבית הנסיעות קצרות. היא לא תחליף רכב רגיל, אבל היא כן מנסה ליצור קטגוריה חדשה: מכונית עירונית קטנה שלא רק מסיעה את בעליה, אלא גם יוצאת לבצע עבורם את הסידורים.