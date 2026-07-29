רקטות, טילי נ"ט ומטענים: צה"ל ממשיך להשמיד אמצעי לחימה בדרום לבנון

אמצעי הלחימה שאותרו ( דובר צה"ל )

בצל הנסיגה והפסקת האש: כוחות אוגדה 91 מרכזים כעת מאמץ לאיתור והשמדת אמצעי לחימה של חיזבאללה שנותרו במרחב הביטחוני בדרום לבנון. במסגרת כך, נאמר כי בימים האחרונים אותרו עשרות אמצעי לחימה. לפי דובר צה"ל, במהלך הימים האחרונים, לוחמי חטיבות 401, 4 ו-300, איתרו כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, רקטות 'RPG', מטענים, רימונים, מחסניות וציוד לחימה נוסף.

אמצעי הלחימה שאותרו בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

כמו כן, כוחות יחידת האיסוף 'שחף' (869), זיהו חשוד במרחב ראס ביידא, שהתקרב לכוחות צה"ל באופן שהיווה עליהם איום. כוחות חטיבה 55 ירו לאזהרה במטרה להרחיקו, ולאחר שהחשוד המשיך להתקרב לעברם ולא נענה לקריאות הכוחות, הם ירו לעברו במטרה להסיר את האיום.