עם מרכב מעץ: המרקורי נדירה מ-1948 נמכרה במחיר מפתיע

המרקורי הנדירה ( צילום: Bring a Trailer )

הרבה לפני שרכבי פנאי גדולים עם הנעה כפולה השתלטו על הכבישים, הייתה מרקורי הזו. המרקורי היא מכונית סטיישן נדירה משנת 1948, בעלת מרכב עץ ושלוש שורות מושבים, שהוצעה לאחרונה למכירה באתר Bring a Trailer, כשהיא מציגה שילוב יוצא דופן בין מכונית משפחתית מפוארת לבין יכולת שטח שהייתה נדירה מאוד באותה התקופה.

מדובר ב-Mercury Eight Woody Wagon, שעברה הסבה רשמית להנעה כפולה על ידי חברת מרמון-הרינגטון. החברה שיתפה פעולה עם פורד והסבה מכוניות וטנדרים להנעת 4X4, בתקופה שבה כלי רכב אזרחיים בעלי הנעה כפולה כמעט שלא היו קיימים מחוץ לעולם הצבאי. למעשה, שנת 1948 הייתה השנה האחרונה שבה יוצרו מכוניות סטיישן של פורד עם הסבה מאושרת מסוג זה.

המרקורי הנדירה ( צילום: Bring a Trailer )

מתחת למכסה המנוע מותקן מנוע V8 שטוח בנפח 255 אינץ' מעוקב, כ-4.2 ליטרים, המפיק לפי ההערכות כ-100 כוחות סוס. המנוע מחובר לתיבת הילוכים ידנית בעלת שלושה יחסי העברה ולתיבת העברה דו-תחומית, המאפשרת להעביר את הכוח לגלגלים האחוריים בלבד או לכל ארבעת הגלגלים. העיצוב החיצוני הוא כנראה החלק הבולט ביותר במכונית. המרכב צבוע בגוון בז', הדפנות עשויות עץ משוחזר והגג מצופה ויניל שחור. מאחור מותקנת דלת מטען מפוצלת בסגנון צדפה, עם פנסים שנפתחים כלפי מעלה, גלגל חלופי חיצוני ופגושי כרום גדולים. מרקורי ייצרה בשנת 1948 רק 1,889 מכוניות סטיישן בעלות דפנות עץ, והסבת ההנעה הכפולה הופכת את הדגם הזה לנדיר עוד יותר.

המרקורי הנדירה ( צילום: Bring a Trailer )

תא הנוסעים כולל שלוש שורות של ספסלים בריפוד עור חום, קורות ותקרת עץ, לוח מחוונים בגימור דמוי עץ ושטח מטען גדול. לצד המראה ההיסטורי שולבו גם כמה שדרוגים מודרניים: הרדיו המקורי הוסב לתמיכה ב-AM, ב-FM ובבלוטות', נוסף חיבור עזר, והשעון האנלוגי הישן קיבל מנגנון קוורץ חשמלי.

המרקורי הנדירה ( צילום: Bring a Trailer )

המרקורי הנדירה ( צילום: Bring a Trailer )

המכונית עברה שיפוץ בעבר והוצגה בשני אוספים פרטיים, אך היא אינה רק פריט מוזיאוני. במהלך 2026 הוצאו המנוע, תיבת ההילוכים ותיבת ההעברה לצורך בדיקה, בוצעו תיקונים בסרן האחורי וטופלה מערכת הבלמים. מד המרחק מציג 432 מיילים (כ-695.2 קילומטרים) מאז שאופס במסגרת השיפוץ, אולם הקילומטראז' הכולל אינו ידוע.

המכירה הפומבית הסתיימה ב-22 ביולי, כאשר ההצעה המופיעה בעמוד המכירה עמדה על 57 אלף דולר. עבור מכונית בת כמעט 80 שנה, שלא נועדה למהירויות גבוהות או לנסיעות יומיומיות, מדובר בעיקר בכרטיס כניסה נדיר לתקופה שבה רכב משפחתי, מרכב עץ והנעה כפולה נפגשו לראשונה, הרבה לפני שמישהו המציא עבור השילוב הזה את המונח SUV.