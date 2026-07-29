ממשיכה להתחמש: איראן צפויה לקבל משגרים מסין

ממשיכה להתחמש: איראן צפויה לקבל בשבועות הקרובים משלוח ראשון של מאות טילי כתף להגנה אווירית, זאת במסגרת עסקת רכישה עם סין. כך דווח הבוקר (רביעי) בסוכנות הידיעות רויטרס.

לפי הדיווח, המשלוח הראשון יכלול בין 300 ל-400 טילים למערכות הגנה אווירית מתוצרת סין. בטהרן ובייג'ינג בוחנים אפשרויות שונות כדי להעביר את המשלוח דרך נתיבים יבשתים, זאת כדי לאפשר את אספקת הציוד הצבאי בצורה דיסקרטית ולצמצם את הסיכוי שהמשלוח ייתפס.

שווי העסקה הכולל מוערך בכ-60 עד 70 מיליון דולר, והוא סוכם כחלק מהמאמצים של איראן לחזק את הגנותיה האוויריות לטווח קצר ולהיערך לאפשרות של חידוש המלחמה. עם זאת, במשרד החוץ של סין הכחישו את הדיווחים על העסקה, ואמרו כי הם "חסרי שחר לחלוטין".