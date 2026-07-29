הפריימריז בליכוד: הישג משמעותי להדר מוכתר

( אבשלום ששוני, פלאש 90 )

עשרות ראשי ערים, ראשי מועצות, מנהלי סניפים וחברי מרכז הגישו פנייה רשמית לראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו, ולשר הביטחון ויו"ר המזכירות ישראל כ"ץ, בדרישה לאשר ללא דיחוי את קיצור תקופת האכשרה של פעילת התנועה הדר מוכתר.

הפנייה המשותפת הוגשה בליווי תצהיר משפטי חתום שבו מופיעים 120 דמויות מפתח ופעילים מרכזיים במפלגה המביעים תמיכה מפורשת במהליך. במכתבם הדגישו החותמים את דרכה של מוכתר בשורות הליכוד מאז תום שירותה הצבאי, וציינו כי היא הפגינה עבודה מאומצת בשטח. בין היתר, ציינו כי הובילה להתפקדותם של יותר מאלף חברים חדשים, ניהלה מערך הסברה נרחב ברשתות החברתיות לקראת הבחירות לכנסת ה-26, והקפידה לקחת חלק פעיל באירועי המפלגה.

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לדבריהם, עשייתה העצימה את נוכחות התנועה בקרב דור העתיד – קהל יעד שהליכוד שואף לחזק את השפעתו בתוכו.

עוד ציינו במכתב כי לאורך השנים ידע הליכוד לתת גב ולפתוח צוהר לצעירים נמרצים. על כן, טענו כי מוכתר הוכיחה את מיומנותה בשטח וכי שילובה המלא ישרת את מטרות התנועה, תוך קביעה כי קיימים נימוקים ציבוריים כבדי משקל המצדיקים את קבלת בקשתה.