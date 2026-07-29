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חדשות פוליטי מדיני

אשת השמאל נגד יאיר גולן: "תעזוב אותנו בשקט"

אשת השמאל אבירמה גולן, יוצאת במתקפה חריפה על מפלגת 'הדמוקרטים' והיו"ר שלה בעקבות הניסיון לקרוץ לקהלים מימין

08:08
2 תגובות
יאיר גולן (יונתן זינדל / פלאש90)

מתקפה חריפה משמאל נגד יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים', יאיר גולן, וקו ההסברה של המפלגה: העיתונאית ואשת התקשורת אבירמה גולן יצאה בפוסט נוקב נגד הניסיונות של המפלגה לפנות לקהלים ימניים, והאשימה אותם בנטישת הערכים היסודיים של המחנה.

"טוב דמוקרטים ויאיר גולן. אם אתם כל כך מתעקשים להמשיך להתחנף לאיזה ימני דמיוני שאולי יתאהב בכם כי כולכם קצינים במילואים עם סכין בין השיניים - אולי תעזבו בשקט אותי ואת כל הסמולנים האחרים", כתבה גולן בחשבון הפייסבוק שלה.

בדבריה הביעה אכזבה עמוקה מהתנהלות המפלגה וטענה כי הניסיון למתג את חבריה כלוחמים בלבד בא על חשבון עמדות אזרחיות ושלום: "(אנחנו) לרגע באמת חשבנו שאתם באמת חושבים על החברה הישראלית, נניח, או, מי ישמע, על שלום במקום מלחמה".

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יגאל יואב
לפני 17 דקות

גברת גולן, שבי בשקט.
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