טראמפ מסכם: "הייתה לי פגישה טובה מאד עם נתניהו"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הלילה (בין שלישי לרביעי) לפגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ותיאר אותה כ"טובה מאד". בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, Truth Social, טראמפ שיתף את התמונות שלו ושל נתניהו בחדר הסגלגל בבית הלבן, יחד עם בכירי הממשל האמריקני.
"ראש הממשלה ביבי נתניהו מישראל, יחד איתי והנציגים האמריקנים" כתב טראמפ. "הייתה לי פגישה טובה מאד! ברור ששוחחנו על נושאים חשובים רבים".
כזכור, אמש נתניהו פרסם בעצמו הודעה לסיכום הפגישה עם טראמפ, כשהכריז עליה כהצלחה מסחררת - זאת למרות שהפגישה עצמה נמשכה רק כשעה ורבע, לא כללה שיחה בארבע עיניים כפי שנעשה בפעמים הקודמות, ונערכה בלי הצהרות לתקשורת.
נתניהו תיאר את הפגישה כמצוינת, והסביר: "קיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ, וכשאני אומר מצוינת אני לא מתכוון מהשפה אל החוץ, שיחה עם שותפות מלאה, תמידה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף: להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני וגם ליעדים אחרים".
ראש הממשלה המשיך ושיבח את הפגישה: "אחתה השיחות הטובות ביותר עם נשיא ארה"ב, ידידנו דולנד טראמפ, היה שם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות ולתאם תיאומים חשובים לביטחון העתידי של שתי המדינות".
3 שנים של סבל ודם נמכרות בשביל פוטו-אופ! לא יאמן שראש הממשלה מקריב את ביטחון הילדים שלנו בשביל ליטוף פוליטי, השלטון המנותק הזה ייפול בקרוב