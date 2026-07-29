טראמפ מסכם: "הייתה לי פגישה טובה מאד עם נתניהו"

פגישת נתניהו-טראמפ ( צילום: מעיין טואף/ לע״מ. )

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הלילה (בין שלישי לרביעי) לפגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ותיאר אותה כ"טובה מאד". בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, Truth Social, טראמפ שיתף את התמונות שלו ושל נתניהו בחדר הסגלגל בבית הלבן, יחד עם בכירי הממשל האמריקני.

"ראש הממשלה ביבי נתניהו מישראל, יחד איתי והנציגים האמריקנים" כתב טראמפ. "הייתה לי פגישה טובה מאד! ברור ששוחחנו על נושאים חשובים רבים".