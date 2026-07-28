בדרך להפועל ירושלים: אקס הלייקרס קרוב לחתימה

הפועל ירושלים קרובה היום (רביעי) להשלמת החתמתו של הגארד האמריקני שייק מילטון, ששיחק בעונה האחרונה בפרטיזן בלגרד ובעבר לבש את מדי לוס אנג'לס לייקרס. הצדדים נמצאים בשלב מתקדם מאוד של המגעים ועשויים להגיע בקרוב לחתימה רשמית כך פורסם באתר "one".

בירושלים חיפשו גארד נוסף שישלים את הקו האחורי לעונת 2026/27. לאחר שמועמדותו של וונדל מור ג'וניור ירדה מהפרק, פנו במועדון למילטון בן ה־29, המתנשא לגובה של 1.96 מטרים.

אם העסקה תושלם, מילטון יצטרף לסגל החדש שנבנה בבירה, לאחר שהפועל ירושלים כבר החתימה את קני לופטון ג'וניור, דיוויד רודי וג'יילן סמית'. דושן מילויץ' אמור להצטרף גם הוא, ובקבוצה מתקרבים להשלמת הסגל לקראת העונה הקרובה.

מילטון שיחק בעונה החולפת בפרטיזן בלגרד, שהייתה התחנה הראשונה שלו בקריירה מחוץ לארצות הברית. הוא נבחר במקום ה־54 בסיבוב השני של דראפט 2018 על ידי פילדלפיה 76', ובתחילת דרכו שיחק גם בקבוצת ליגת הפיתוח של המועדון.

בעונת 2023/24 עבר למינסוטה טימברוולבס, ובמהלך אותה עונה שיחק גם בדטרויט פיסטונס, ניו יורק ניקס וברוקלין נטס. התחנה האחרונה שלו ב־NBA הייתה לוס אנג'לס לייקרס, לפני שעבר בקיץ שעבר לכדורסל האירופי והצטרף לפרטיזן.

הסגל שנבנה בהפועל ירושלים מצביע על המטרות הגבוהות שהציב המועדון לעונה הקרובה. האדומים־שחורים מכוונים לזכייה ביורוקאפ ולהשגת כרטיס ליורוליג בעונת 2027/28.

נכון לעכשיו העסקה עדיין לא נחתמה, אך המגעים בין הפועל ירושלים למילטון מתקדמים והצדדים קרובים מאוד להשלמתה.