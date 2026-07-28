ערב שחור לירוקים: קריית שמונה הביסה 3:0 את מכבי חיפה

מכבי חיפה הובסה אמש (שלישי) 3:0 בידי עירוני קריית שמונה במסגרת המחזור השני של גביע הטוטו. הירוקים הציגו משחק חלש, נקלעו לפיגור כבר בדקות הפתיחה וספגו שלושה שערים עוד לפני תום המחצית הראשונה.

מן העבר השני, החבורה של שי ברדה רקדה על המגרש במחצית הראשונה וניצלה את הטעויות בהגנת מכבי חיפה. כבר בדקה השביעית איבוד של נייג'ל לונוויק הותיר את הירוקים חשופים, וניב גבאי ניצל זאת כדי להכניע את השוער ולהעלות את קריית שמונה ליתרון 1:0.

גם לאחר השער הראשון הצפוניים המשיכו ללחוץ ולחפש את השער הבא. בדקה ה־23 הגיע אמאדו סנייה, שמצא את הרשת והכפיל את היתרון ל־2:0. מכבי חיפה לא הצליחה להתאושש, וכעבור עשר דקות בלבד ספגה בפעם השלישית.

בדקה ה־33 הגיע הרגע המרשים של המשחק, כאשר אריאל שרצקי שיגר כדור חזק לחיבורים וקבע 3:0 לקריית שמונה. השער השלישי חתם מחצית ראשונה מצוינת עבור הקבוצה של ברדה, שהכריעה למעשה את ההתמודדות בתוך קצת יותר מחצי שעה.

במחצית השנייה התוצאה לא השתנתה, אך קריית שמונה המשיכה לשלוט ולייצר מצבים. הצפוניים לא הצליחו לתרגם את השליטה לשערים נוספים, אף שהתוצאה הייתה יכולה להיות גבוהה הרבה יותר. מכבי חיפה, מנגד, לא מצאה את הדרך לחזור למשחק וסיימה את ההתמודדות ללא שער זכות.

בסיום חגגו שחקני קריית שמונה ניצחון חד וחלק של 3:0, בעוד מכבי חיפה ירדה מהמגרש לאחר ערב מאכזב במיוחד.

במחזור הבא של גביע הטוטו תפגוש קריית שמונה את עירוני טבריה ותנסה להמשיך את היכולת מהניצחון. מכבי חיפה תקבל שבוע חופש, ולאחריו תפגוש גם היא את טבריה במסגרת המחזור הרביעי.