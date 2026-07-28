לפני שהפסיד לגורדון: הלוחם המולדובי תועד גונב 

תקרית חריגה נחשפה הערב (שלישי) לאחר אירוע הקרבות הגדול של האחים גורדון בהיכל מנורה בתל אביב. על פי דיווח בתוכנית "הצינור" ברשת 13, הלוחם המולדובי מקסימוס בנז'וטה תועד לכאורה גונב פריטים מחנות יודאיקה בשוק הכרמל, זמן קצר לפני שעלה לזירה מול רוח השם גורדון.

לפי הדיווח, בנז'וטה נכנס לחנות בשעות הצהריים, אסף כמה מגנטים וחפצים נוספים ועזב את המקום מבלי לשלם עליהם. האירוע תועד במצלמות האבטחה של החנות, ושווי הפריטים שנלקחו הוערך במאות שקלים.

בעלת החנות, שרון סולימנזדה, סיפרה כי הבחינה בחוסרים רק למחרת. לדבריה, בנה היה זה שזיהה את האדם שתועד במצלמות כלוחם שהשתתף באירוע בהיכל מנורה.

"בבוקר ראיתי שהיו דברים חסרים בחנות. בדקנו את המצלמות והבן שלי זיהה את הלוחם אחרי זה בטלוויזיה", סיפרה סולימנזדה ל"הצינור". "אני מבקשת שכל העולם יראה. זה לא נעים לגנוב מעסק שמשתדל לא לטבוע ומחזיק את הראש מעל המים".

שעות לאחר התקרית המתועדת, עלה בנז'וטה לזירה לקרב מול רוח השם גורדון. השניים ניהלו קרב עיקש, שבסיומו ניצח גורדון בהחלטת השופטים ורשם ניצחון ראשון על אדמת ישראל.

הקרב היה חלק מאירוע GFN שנערך לראשונה בישראל לעיני כ־11 אלף צופים בהיכל מנורה, לאחר שכל הכרטיסים נמכרו. שלושת האחים לבית גורדון עלו לזירה במהלך הערב: רוח השם התמודד מול בנז'וטה, כיבדי גורדון השתתף גם הוא בתחרות, ואהבת השם גורדון חתם את האירוע בקרב המרכזי מול הלוחם הברזילאי ג'ון לינקר.

מארגני האירוע ביקשו להבהיר כי האחריות שלהם על הלוחמים מוגבלת למתרחש במסגרת התחרות. מטעמם נמסר: "מגנים כל עבירה על החוק באשר היא, מחוץ לזירה ובתוכה. הפיקוח שלנו על הלוחמים הוא במסגרת התחרות עצמה".