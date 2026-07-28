מהיר ועצבני בטוקיו: מכוניות הפורמולה E קיבלו מראה יפני פראי

המכונית של אנדרטי ( צילום: Formula E )

אליפות פורמולה E (בה מירוצי המכוניות נעשים במכוניות חשמליות חד מושביות בלבד) מתכוננת לאחד האירועים המסקרנים של העונה, וכעת מתברר שגם המכוניות שעל המסלול ינסו לגנוב את ההצגה. קבוצת אנדרטי חשפה עיצוב מיוחד לשתי מכוניות המרוץ החשמליות שלה, שנוצר בשיתוף עם סדנת השיפורים היפנית ליברטי ווק.

המכוניות נעטפו בגווני כסף כרום וכחול, במראה ששואב השראה מתרבות מכוניות הרחוב היפנית ומניסאן סקייליין GT-R מדור R34. הדגם התפרסם ברחבי העולם, בין היתר בזכות המכונית שבה נהג פול ווקר בסרט "מהיר ועצבני 2". ליברטי ווק, שנוסדה בתחילת שנות ה-90 ופועלת מנגויה, נחשבת לאחת מסדנאות השיפורים הבולטות והשנויות במחלוקת ביפן. החברה מוכרת בזכות ערכות מרכב רחבות, מתלים נמוכים במיוחד ושינויים קיצוניים שביצעה לאורך השנים בדגמי ניסאן וטויוטה, וגם במכוניות אקזוטיות וקלאסיות כמו פרארי F40 ולמבורגיני מיורה.

המכונית של אנדרטי ( צילום: Formula E )

העיצוב החדש יופיע במרוץ הלילה הראשון של פורמולה E בטוקיו, שייערך ברחובות הסמוכים למפרץ העיר. עבור אנדרטי, שמדורגת במקום השלישי באליפות הקבוצות בעת פרסום הדברים, מדובר לא רק במחווה לקהל המקומי אלא גם בניסיון למשוך תשומת לב באחד השווקים המזוהים ביותר עם תרבות השיפורים והמרוצים הליליים.

המסלול בטוקיו צפוי להיות קצר, צפוף ותובעני במיוחד. אורכו כ-2.6 קילומטרים והוא כולל 18 פניות, לצד גדרות בטיחות קרובות שאינן משאירות מקום רב לטעויות. לכן, הנהגים יידרשו לשלב בין מהירות גבוהה, דיוק וסבלנות, במיוחד במרוץ שייערך תחת תאורה מלאכותית.

השילוב בין פורמולה E, מרוץ לילי בטוקיו וליברטי ווק מחבר בין העתיד החשמלי של עולם הרכב לבין תרבות הרחוב היפנית של שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000. באנדרטי מקווים ששתי המכוניות לא רק ייראו מהירות ועצבניות, אלא גם יספקו תוצאה שתתאים למראה החדש והנועז.