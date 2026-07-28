הסמארטפון שמגיע עם מצלמה רובוטית נשלפת שתצלם לבד

Honor מתכוננת להשקה יוצאת דופן בעולם הסמארטפונים: ה־"Robot Phone" החדש, שייחשף רשמית ב־12 באוגוסט בסין, מבטיח לשנות את הדרך שבה משתמשים מצלמים ויוצרים תוכן - עם מצלמה רובוטית חכמה שמסוגלת לנוע, להסתובב ולעקוב אחר אובייקטים באופן עצמאי.

הדגם, שהוצג לראשונה כהדגמה בתערוכת MWC 2026, כולל חיישן ראשי ברזולוציית 200 מגה־פיקסל המותקן על זרוע גימבל מכנית נשלפת. לפי החברה, המצלמה מסוגלת להיפתח תוך כ־0.8 שניות, לבצע תנועות פיזיות ולשמור על יציבות צילום מתקדמת באמצעות מערכת "4D Gimbal". בנוסף, היא תומכת במעקב חכם אחרי נושאים - ללא צורך בהתערבות המשתמש.

לצד המצלמה הראשית, המכשיר צפוי לכלול גם עדשת פריסקופ 200 מגה־פיקסל לצילום זום ועדשת אולטרה־רחבה של 50 מגה־פיקסל, מה שממצב אותו כאחד ממכשירי הצילום המתקדמים ביותר בשוק.

בתוך המכשיר הדיווחים מצביעים על שימוש במעבד Snapdragon 8 Elite Gen 5 של קוואלקום, לצד עד 16GB זיכרון RAM ואחסון פנימי של עד 1TB. הסוללה צפויה להגיע לקיבולת של 6,000mAh - נתון שמכוון לשימוש אינטנסיבי בצילום ויצירת תוכן.

Honor כבר פתחה הזמנות מוקדמות דרך JD.com בסין, עם שתי תצורות עיקריות: 12GB RAM עם 512GB אחסון, ו־16GB RAM עם 1TB אחסון. המכשיר יוצע בשני צבעים - אפור "Moon Shadow Gray" וכסף "Star Trail Silver".