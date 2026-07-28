למרות המשבר בסין: מרצדס-בנץ הדהימה את השוק 

מרצדס-בנץ פרסמה תוצאות חזקות מהצפוי לרבעון השני של 2026, עם זינוק של 22% ברווח התפעולי, אך במקביל עדכנה כלפי מטה את תחזיות המכירות השנתיות שלה - בעיקר בשל חולשה מתמשכת בשוק הסיני.

הרווח התפעולי (EBIT) של הקבוצה הסתכם ב-1.55 מיליארד אירו ברבעון שהסתיים ביוני, לעומת 1.27 מיליארד אירו בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המתואם הגיע ל-2.3 מיליארד אירו - מעל תחזיות האנליסטים שעמדו סביב 1.65 מיליארד אירו. ההכנסות אמנם ירדו ב-3.3% ל-32.1 מיליארד אירו, אך עדיין עקפו את התחזיות בכ-1.5%.

חטיבת רכבי היוקרה הציגה תשואה מתואמת של 4% על המכירות - בהתאם לטווח היעד של החברה (3%–5%), בעוד חטיבת המסחריות בלטה עם תשואה של 10.2%. החברה אישרה את יעדי הרווחיות השנתיים אך עדכנה כי ההכנסות הכוללות צפויות להיות נמוכות מעט מאלו של 2025, במקום תחזית קודמת ליציבות.

מרצדס גם עדכנה כי היא צופה ירידה במכירות הרכב השנה, לאחר שבעבר העריכה כי יישארו ברמה דומה. לפי הערכות שצוטטו בשוק, מדובר בירידה אפשרית של 2% עד 7.5%.

הגורם המרכזי לעדכון השלילי הוא השוק הסיני, שבו רשמה החברה צניחה של 30% במכירות ברבעון השני. יצרניות מקומיות ממשיכות להתחזק בפלח היוקרה, מה שמפעיל לחץ הן על היקפי המכירות והן על המחירים. במרצדס הדגישו כי הם מעדיפים לשמור על משמעת מחירים ולא לרדוף אחר נתח שוק.

לצד התוצאות, הודיעה החברה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של מיליארד אירו, לאחר שהשלימה תוכנית קודמת של 2 מיליארד אירו ביוני. המהלך התקבל בחיוב על ידי אנליסטים, שראו בו איתות לאמון ההנהלה ביציבות הפיננסית.

המניה הגיבה בעליות חדות של עד 5.9% במסחר בפרנקפורט, וסחפה גם את מניות BMW ופולקסווגן לעליות. בגזרת האנליסטים, ג'פריס שמרו על המלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 52 אירו, בעוד UBS נותרו ניטרליים עם יעד של 50 אירו. מנגד, בית ההשקעות Oddo BHF שמר על המלצת "תשואת חסר" עם יעד של 35 אירו, והזהיר מפני ההשלכות של הורדת תחזית המכירות.

התוצאות מהוות מבחן משמעותי עבור המנכ"ל אולה קלניוס, שמתמודד עם לחץ מצד משקיעים להוכיח כי האסטרטגיה המתמקדת ביוקרה יכולה להמשיך ולספק תוצאות - גם על רקע ההאטה בסין ואי-הוודאות הכלכלית הגלובלית.