ברונקו בוורוד: פורד מציגה מהדורת שטח נועזת בהשראת הדיונות

הברונקו החדשה ( צילום: Ford )

פורד חושפת גרסה צבעונית ויוצאת דופן של הברונקו, שמוכיחה כי גם רכב שטח קשוח יכול להגיע בגוונים המזוהים בדרך כלל עם עולם האופנה. חבילת העיצוב החדשה, שנקראת Desert Rising, משלבת פרטים בצבעי ורוד ומג'נטה בתוך תא הנוסעים ומחוץ לרכב, לצד גרפיקה בהשראת הנופים המקיפים את ימת המלח הגדולה ביוטה.

החבילה מיועדת לדגמי פורד ברונקו ברמת הגימור Outer Banks, וכוללת מסגרת ורודה סביב הגריל הקדמי, כיתוב Bronco בצבע מג'נטה כהה, חישוקי Method לבנים וסמל ברונקו לבן בחלקו האחורי של הרכב. בצדי המכונית ניתן להזמין גם מדבקות גדולות המציגות דיונות חול מופשטות בכמה גוונים של ורוד. מי שמעדיף מראה מעט מאופק יותר יוכל לוותר על הגרפיקה הצדית.

בגווני הדיונות של יוטה ( צילום: FORD )

בהשראת הדיונות של יוטה ( צילום: יצרן )

גם תא הנוסעים זוכה לשינוי משמעותי. המושבים מרופדים בשילוב של שחור ומג'נטה, עם תפרים ורודים תואמים. ידיות האחיזה העליונות נצבעו גם הן בוורוד, ובקונסולה המרכזית הותקנה לוחית ממוספרת המדגישה כי מדובר במהדורה מוגבלת. לדברי פורד, הצבעים נבחרו בהשראת המדבר והטבע באזור ימת המלח הגדולה ביוטה, שם ניתן למצוא גוונים ורודים בפריחת הקקטוסים, במים ובדיונות הסובבות את האגם. בניגוד למהדורות ברונקו אחרות המתמקדות במרוצי מדבר או באביזרי שטח אגרסיביים, הפעם ההשראה מגיעה דווקא מהנוף עצמו.

הריפודים ( צילום: Ford )

Desert Rising היא החבילה הראשונה בסדרת Horizon החדשה של פורד. הסדרה היא חלק מארגון מחדש של תחום ההתאמה האישית בחברה, המאחד תחתיו אביזרים מקוריים, חלקי Ford Racing ומוצרי Ford Custom Garage. המטרה היא לאפשר ללקוחות לבצע התאמות מיוחדות לרכב באמצעות חלקים מאושרים, התקנה במפעל ושמירה על אחריות היצרן.

הברונקו החדשה ( צילום: Ford )

הצמיגים משודרגים גם הם ( צילום: Ford )

בפורד טוענים כי כמעט מחצית מלקוחות החברה מבצעים שינוי או התאמה כלשהי ברכביהם. החבילה החדשה פונה, לדבריה, ללקוחות המחפשים רכב "נועז, מלא הבעה ומהנה", ולא חוששים למשוך תשומת לב גם בכביש וגם בשטח.

המהדורה תהיה זמינה בארבעה צבעי מרכב: לבן Oxford White, שחור Shadow Black, אפור Avalanche Gray ואדום Ruby Red. הייצור יוגבל ל-1,000 יחידות בלבד, וההזמנות כבר נפתחו.

מחירה של חבילת Desert Rising עומד על 13,695 דולר, נוסף על מחירו של ברונקו Outer Banks מודל 2026, שמתחיל בארצות הברית ב-50,185 דולר. המשמעות היא שמחירו של רכב המצויד בחבילה עשוי להתחיל בכ-63,880 דולר, לפני תוספות, מסים ועלויות נוספות.