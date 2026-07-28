לא רק זום: השיחות בוואטסאפ מקבלות שדרוג ענק

וואטסאפ משיקה שורת עדכונים חדשה לשיחות הקוליות ולשיחות הווידאו בפלטפורמה, במטרה לאפשר מעבר נוח יותר בין מכשירים ולשפר את חוויית השימוש בשיחות אישיות וקבוצתיות.

במסגרת העדכון, משתמשים יוכלו לבצע ולקבל שיחות קוליות ושיחות וידאו ישירות דרך WhatsApp Web, ללא צורך בהורדת אפליקציה למחשב. גרסת הדפדפן תכלול גם שיתוף מסך, תגובות במהלך השיחה, היסטוריית שיחות מלאה וגישה לרשימת אנשי קשר מועדפים.

חידוש נוסף יאפשר לעבור במהלך שיחה קבוצתית פעילה ממכשיר אחד לאחר, מבלי לנתק את השיחה. כך ניתן יהיה להתחיל שיחה בטלפון ולהמשיך אותה מהמחשב, או לעבור מהמחשב לטלפון בלחיצה אחת.

לשיחות קבוצתיות באמצעות קישור יתווסף גם חדר המתנה. מארח השיחה יוכל להפעיל אפשרות המחייבת אישור הצטרפות, כך שמשתתפים חדשים ימתינו עד לקבלת אישור כניסה.

וואטסאפ משיקה גם את QuickHD, תכונה שנועדה להתחיל שיחות וידאו באיכות HD כבר מהשניות הראשונות. לצד זאת יתווסף כלי להפחתת רעשי רקע, שאותו ניתן יהיה להפעיל או לכבות מתוך הגדרות השיחה.

לדברי החברה, השיחות דרך WhatsApp Web יהיו מוגנות בהצפנה מקצה לקצה, ללא הגבלת זמן וללא עלות. העדכונים צפויים להגיע למשתמשים בהדרגה במהלך השבועות הקרובים.