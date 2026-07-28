אמזון במקום הראשון בעולם - "אימפריה בשווי מאות מיליארדים"

אמזון רשמה הישג היסטורי כאשר טיפסה לראש רשימת Fortune Global 500 לשנת 2026, והדיחה את וולמארט לאחר יותר מעשור של שליטה. החברה, שהחלה כחנות ספרים מקוונת קטנה במוסך, הפכה לענקית העסקית הגדולה בעולם לפי הכנסות, עם כמעט 716 מיליארד דולר בשנת 2025.

העלייה של אמזון לצמרת אינה מקרית. בשנים האחרונות החברה הרחיבה משמעותית את פעילותה מעבר למסחר המקוון, עם התבססות חזקה בתחומי הענן, הבינה המלאכותית והחומרה. כעת, נראה כי היעד הבא שלה ברור: שליטה בשוק השבבים.

לפי מנכ"ל החברה אנדי ג'סי, חטיבת השבבים של אמזון - הכוללת את מעבדי Trainium לאימון מודלי AI, שבבי Graviton לשימוש כללי ומערכות Nitro - הפכה לאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של החברה. החטיבה כבר הגיעה לקצב הכנסות שנתי של יותר מ-20 מיליארד דולר, פי שניים לעומת סוף 2025.

הביקוש הגבוה לשבבים הללו עשוי להוביל את אמזון למהלך אסטרטגי משמעותי: מכירתם לגורמים חיצוניים. אם היוזמה תצא לפועל, מהלך כזה יציב את החברה בתחרות ישירה מול אנבידיה, השחקנית הדומיננטית בתחום שבבי הבינה המלאכותית.

במקביל, אמזון מתכננת השקעה חסרת תקדים של כ-200 מיליארד דולר בשנת 2026, בעיקר בתשתיות AI - כולל מרכזי נתונים, רשתות ושבבים. מדובר בזינוק של כ-60% לעומת השנה הקודמת.

חטיבת הענן AWS ממשיכה להיות עמוד תווך מרכזי, עם קצב הכנסות של מעל 142 מיליארד דולר, כאשר שירותי ה-AI לבדם כבר מהווים כ-15 מיליארד דולר מתוך הסכום. הנתונים הללו מצביעים על כך שהבינה המלאכותית אינה רק תוספת - אלא ליבת הפעילות העתידית של אמזון.

ברמה הגלובלית, רשימת Fortune Global 500 לשנת 2026 משקפת עידן חדש של ריכוז כוח כלכלי. 500 החברות הגדולות בעולם רשמו יחד הכנסות של 43.1 טריליון דולר ורווחים של 3.4 טריליון דולר. ארצות הברית ממשיכה להוביל עם 141 חברות ברשימה והכנסות מצטברות של 15.5 טריליון דולר.

אמזון מצטרפת כעת לרשימה מצומצמת במיוחד של חברות שהגיעו למקום הראשון לאורך ההיסטוריה של הדירוג - לצד ג'נרל מוטורס, אקסון מוביל ווולמארט. אולם בניגוד לקודמותיה, נראה כי השליטה של אמזון נשענת לא רק על מסחר או אנרגיה, אלא על שליטה עמוקה בטכנולוגיות העתיד.