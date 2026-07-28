גניבה נועזת לאור יום: תכשיט בן 2,500 שנה נגנב ממוזיאון בצרפת

במהלך יוצא דופן שהדהים את רשויות צרפת, נגנב ביום שישי האחרון טורק זהב קלטי (Celtic Gold Torc) בן כ-2,500 שנה ממוזיאון Musée du Pays Châtillonnais שבשאטיון-סור-סן, בצפון-מזרח צרפת. הגניבה התרחשה בשעות הפעילות, כאשר החשודים נכנסו למקום כמבקרים מן השורה.

על פי פרטי החקירה הראשונית, סמוך לשעה 10:30 בבוקר שילמו הגנבים דמי כניסה, ניגשו אל ויטרינת התצוגה שבה הוצג הפריט ההיסטורי, שברו את הזכוכית ונמלטו מהמקום דרך הכניסה הראשית - כל זאת בתוך זמן קצר ולעיני הנוכחים במקום.

התובע המחוזי בדיז’ון, אוליבייה קרקוש, אישר כי נפתחה חקירה בחשד לגניבה בידי כנופיה מאורגנת. לדבריו, מדובר באירוע חריג במיוחד, הן בשל עיתויו והן בשל ערכו יוצא הדופן של הפריט שנגנב.

הטורק, המכונה "טורק גברת ויקס", הוא ענק זהב מרשים המעוטר בקצותיו בצורת כפות אריה, ומשקלו כ-480 גרם. הוא מתוארך למאה ה-5 לפני הספירה ונחשב לאחת מיצירות המופת של צורפות הזהב הקלטית. הפריט הוא חלק מ"אוצר ויקס" - אוסף נדיר של ממצאים קלטיים ויווניים שנחשף בשנת 1953 בקבר של אצילה קלטית באזור בורגון.

לפי דיווחים, זו אינה הפעם הראשונה שהמוזיאון עומד בפני ניסיונות פריצה. ניסיון אחד התרחש בנובמבר 2025, וניסיון נוסף באמצע יולי 2026 - פחות משבוע לפני הגניבה שהצליחה. מומחים בתחום פשעי האמנות מצביעים על דפוס מדאיג של ניסיונות ממוקדים נגד מוסדות קטנים יחסית עם אבטחה מוגבלת.

ראש עיריית שאטיון-סור-סן, ז’רמי בריגאן, הגדיר את המקרה כ"חריג במיוחד" והדגיש את החשיבות התרבותית העצומה של הפריט שנגנב. המוזיאון נסגר זמנית לציבור בזמן שהחקירה נמשכת.

האירוע מצטרף לגל גניבות אמנות באירופה בתקופה האחרונה, כולל פריצה במרץ 2026 למוזיאון הסמוך לפארמה שבאיטליה, במסגרתה נגנבו יצירות של סזאן, מאטיס ורנואר. נכון לעכשיו, לא נעצרו חשודים והטורק נותר נעדר.