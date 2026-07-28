נתניהו אחרי השיחה עם טראמפ: "קיימנו פגישה מהטובות שהיו"

ראש הממשלה נתניהו מסכם את הפגישה המיוחדת עם הנשיא טראמפ, ומכריז עליה כהצלחה מסחררת.

נתניהו תיאר את הפגישה כמצוינת, והסביר: "קיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ, וכשאני אומר מצוינת אני לא מתכוון מהשפה אל החוץ, שיחה עם שותפות מלאה, תמידה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף: להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני וגם ליעדים אחרים".

ראש הממשלה המשיך ושיבח את הפגישה: "אחתה השיחות הטובות ביותר עם נשיא ארה"ב, ידידנו דולנד טראמפ, היה שם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות ולתאם תיאומים חשובים לביטחון העתידי של שתי המדינות".

"אני מכאן הולך יחד עם רעייתי שרה לטקס האשכבה של ידיד נפלא שלנו, לינדזי גראהם, אני בטוח שאני מייצג כאן את כל אזרחי ישראל".