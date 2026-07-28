בזמן הצניחה בסקרים: בנט נכנס ראש בראש עם קטאר

נפתלי בנט ( משה שי )

בזמן שמפלגתו של ראש הממשלה לשעבר צונחת בסקרים אל מחוזות החד ספרתיים, נראה כי בנט מנסה מסלול חדש לחזור לדומיננטיות בכותרות, אך נתקל גם בו בקשיים.

לאחר שתקף בראיון את שיתוף הפעולה עם קטאר, האשים גורמים בסביבת נתניהו בשיתוף פעולה איתם ופגיעה בביטחון והבטיח להגדיר את המדינה כאויבת, חזר לשיח הציבורי קטע מראיון של ראש הממשלה הקטארי מלפני שבועות ספורים, בו חשף כי גם ממשלת בנט ולפיד הייתה חלק ממהלך העברת הכספים הקטאריים לרצועה, ועשתה זו ביודעין. בנוסף, בתגובה לדברים, יצאו השלטונות הקטאריים כנגד ראש הממשלה לשעבר בהודעת גינוי בה הודיעו: "אנו מגנים בתוקף את דבריו של ראש הממשלה לשעבר בנט, אשר מפיץ דיסאינפורמציה על מנת לשרת את שאיפותיו הפוליטיות האישיות, זו איננה הפעם הראשונה בה בנט ביקר את קטאר על מנת לזכות בנקודות פוליטיות".

בנט ממשיך גם כעת בהתנגחויות עם הקטארים, ופרסם את תגובתו להודעתם: "קטאר נושאת באחריות לטבח ה-7 באוקטובר, קטאר מימנה את ה-7 באוקטובר, היא מארחת ומאכסנת אצלה בדוחא את מנהיגי הטרור עד לרגע הזה".

"הם לא גינו מעולם את טבח ה-7 באוקטובר, והם חגגו ב-7 באוקטובר את הטבח, הרצח, האונס של אזרחי ישראל, אותי לא יקנו בכסף. קטאר היא אויב, ואנחנו נכריז עליה כאויב".