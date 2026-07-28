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דנון מזהיר: "ישראל לא תחכה לנצח"

שגריר ישראל באו"ם דני דנון הזהיר את מועצת הביטחון כי "ישראל לא תחכה לנצח. אנחנו מבינים שאם אנחנו לא נפרק את חמאס מנשקו, אף אחד לא יעשה זאת"

20:42
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דנון במועצת האו"ם (ללא)

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, התייחס היום (שלישי) למתיחות ברצועת עזה והבהיר בפני מועצת הביטחון כי ישראל לא תמשיך להמתין לפעולה בינלאומית נגד חמאס. לדבריו, בעוד ישראל עמדה בהתחייבויותיה, חמאס סירב להתפרק מנשקו וממשיך לבחור בטרור.

"במשך חודשים העולם חיכה שחמאס ישתנה. הוא לא השתנה. הוא סירב להתפרק מנשקו, דחה כל מתווה והמשיך לבחור בטרור" אמר דנון. "ישראל מבינה את מה שאחרים עדיין מסרבים להבין: אף אחד לא יפרק את חמאס מנשקו במקומנו. האחריות מוטלת עלינו, ואנחנו נמלא אותה. חמאס יתפרק מנשקו כדי שלא יוכל עוד לאיים על אזרחי ישראל ועל עתיד האזור".

דני דנון במועצת האו"ם

בתגובה לטענות שהעלו חברות מועצת הביטחון נגד ההגבלות על הכנסת ציוד דו-שימושי לעזה, השיב השגריר כי "הצביעות של חלק מחברי המועצה בלתי נתפסת. אתם דורשים מישראל להכניס לעזה חומרים שחמאס הופך לרקטות ולמנהרות, ואז מתפלאים שהוא ממשיך להתחמש. חמאס עצמו התגאה בכך שהוא הופך צינורות מים לטילים".

"ישראל לא תהיה ספקית חומרי הגלם של ארגון טרור" סיכם. "כל עוד חמאס שולט בעזה, לא נאפשר לו להתחמש מחדש ולא נספק לו את הכלים לטבח הבא".

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