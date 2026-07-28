דיווח: ישראל והאמירויות נפגשו בחשאיות לתיאום מהלכים נגד איראן

בכירים בישראל קיימו בשבועות האחרונים מספר פגישות חשאיות עם בכירים באיחוד האמירויות, זאת במטרה לתאם מהלכים נגד איראן. כך דווח הערב (שלישי) בחדשות 12.

לפי הדיווח, הפגישות התקיימו במקביל לסבבי ההסלמה בין איראן לארה"ב והתקיפות הליליות של האמריקנים נגד יעדים סמוכים למיצרי הורמוז. הפגישות של נציגי ישראל והאמירויות נערכו במדינה שלישית, שלא הותרה לפרסום.

עוד דווח כי בכירי האמירויות הביעו בפגישות את התנגדותם הנחרצת למזכר ההבנות שנחתם בין איראן לארה"ב - שנתפס לדבריהם "כסחבת איראנית וניסיון להתאושש כלכלית מבלי לתת דבר מצידם באמת". בנוסף, הצדדים שוחחו על יוזמות לשיתופי פעולה בפורומים הבינלאומיים נגד איראן - אך סוכם כי מהלכים כאלה יתבצעו אך ורק בתיאום עם האמריקנים.

דיפלומטים מערביים אמרו לחדשות 12 כי "בניגוד למדינות אחרות במפרץ, האמירותים מבינים היטב שאין מחילה לאיראן. הם לא מתרגשים ממשיכות הזמן שלהם, והעובדה שיש לה מסוגלות לעקוף את מצר הורמוז בייצוא הנפט והגז שלה, מחדדת את האינטרס המשותף בין המדינות".