גל חום קיצוני ומסוכן; ומתי יגיע השיא? תחזית מזג אוויר 

מגמת ההתחממות נמשכת: על פי נתוני השירות המטאורולוגי, בימים הקרובים צפויה הכבדה נוספת בעומסי החום בכל חלקי הארץ, כאשר בפנים הארץ ובהרים ייעשה חם מהרגיל לעונה ובחוף ישררו תנאים הבילים.
התחזית לימים הקרובים
יום רביעי (29.07): שמיים בהירים. תחול עלייה קלה במידות החום, שיהיו גבוהות מהממוצע העונתי בעיקר באזורי ההר ובפנים הארץ. ברצועת החוף יימשך מזג אוויר הביל.
יום חמישי (30.07): מפתח מזג האוויר יוסיף להיות בהיר, תוך הכבדה מורגשת בעומסי החום. בפנים הארץ ובהרים ייעשה חם ויבש מהרגיל לעונה, ובמישור החוף יוסיפו לשרור תנאי הבל.
יום שישי (31.07): ללא שינוי ניכר. יימשך מזג האוויר החם מהרגיל בפנים הארץ ובאזורי ההר, בעוד בחוף ימשיך להיות הביל.
יום שבת (01.08): סוף השבוע ייפתח עם תנאי שרב בפנים הארץ ובהרים ומזג אוויר לח והביל לאורך מישור החוף.
יום ראשון (02.08): תחילת השבוע הבא ללא בשורת הקלה: יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה באזורים הפנימיים וההרריים, והביל ברצועת החוף.