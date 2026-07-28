פאנליסט ערוץ 14 מצטרף למפלגת 'נעם'

אבי מעוז ( יונתן זינדל / פלאש90 )

סגן ראש עיריית באר שבע ופאנליסט ערוץ 14, הרב שמעון טובול, הודיע היום על הצטרפותו לרשימת המפלגה בראשות חבר הכנסת אבי מעוז.

טובול, שנחשב למהדמויות הבולטות בציבוריות הנגבית, מכהן במועצת העיר באר שבע מאז שנת 2013, ובקדנציה הנוכחית משמש כסגן ראש העיר, מחזיק תיק איכות הסביבה ויו"ר סיעה בת שלושה מנדטים. את דרכו הפוליטית החל במסגרת 'דגל התורה', וכעת הוא מבצע מעבר פוליטי משמעותי. לצד ניסיונו הציבורי – הכולל כהונה כמנכ"ל מוסדות "בית יוסף", מעורבות בהקמת 'איחוד הצלה' בבירת הנגב והובלת פרויקטים חברתיים – טובול משרת כלוחם מילואים בחטיבת גבעתי. במהלך מלחמת "חרבות ברזל" ביצע מאות ימי מילואים ואף הוענק לו אות הצטיינות חטיבתי. "אני מצטרף לנעם מתוך אמונה עמוקה שזו העת לעשות הכל להציל את שלטון הימין ועולם התורה", מסר הרב טובול. "עם ישראל זקוק כיום להנהגה שמחברת ומלכדת את הציבור, שומרת על הזהות היהודית, ומובילה מנהיגות ערכית ונאמנה לתורת ישראל, לעם ישראל ולארץ ישראל".

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יו"ר 'נעם', ח"כ אבי מעוז, בירך על המהלך והגדיר את טובול כ"מנהיג ציבור מהשטח המשלב עשייה חינוכית וחברתית", והוסיף כי הצטרפותו תסייע לחיבור קהלים חדשים ולחיזוק הזהות היהודית.

ההודעה על ההצטרפות מגיעה ברקע דיווחים על כוונה להגיש כתב אישום נגד טובול בשל אירוע מהותי שהתרחש במהלך שירות המילואים שלו. ב'נעם' מיהרו להתייצב לימינו ומסרו כי ההחלטה של הפרקליטות האזרחית להתערב בתיק – לאחר שזה כבר נבדק במערכת הצבאית וטובול זכה לגיבוי מלא ממפקדיו – "מעוררת תמיהה רבה". במפלגה הבהירו כי הם מעניקים לו גב מוחלט ותמיכה מלאה.